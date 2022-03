Prazo de inscrições do concurso do IFPA mudou; são mais de 60 vagas para professor do ensino básico

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) retificou o cronograma do concurso público que oferta 62 vagas para o cargo de professor de Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). O período de inscrições foi prolongado e segue aberto até o dia 15 de abril de 2022, pelo site específico do certame. A taxa de participação é no valor de R$ 150 e poderá ser paga até o dia 18 de abril.

A remuneração para o cargo é de acordo com vencimento básico da classe de professor do EBTT, no valor de R$ R$ 4.463,93, com a possibilidade de chegar até R$ 9.600,92 devido a retribuição por titulação descrita no edital, e mais o acréscimo de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar e

outros.

O edital disponibiliza vagas para os cargos de administração (2); agrimensura (2); agronomia (4); artes (2); educação do campo (2); educação física (2); engenharia ambiental (2); engenharia civil (2); engenharia sanitária (2); engenharia eletrônica (1); filosofia (4); física (3); história (4); informática (5); letras- português (4); letras- português e inglês (4); libras (2); matemática (4); pedagogia (4); química (3); e sociologia (4).

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 1° de maio deste ano, e será organizada e executada pela banca própria do Instituto, assim como as demais etapas da seleção que incluem prova didática e prova de títulos.

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)