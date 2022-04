Prefeitura de Ananindeua abre concurso com 100 vagas para médicos do Estratégia Saúde da Família

A Prefeitura Municipal de Ananindeua está com inscrições abertas para o concurso público com vagas para cargo efetivo de médicos, que atuarão na Estratégia Saúde da Família – ESF. Estão sendo ofertadas 100 vagas e as inscrições podem ser feitas através do site do Cetap, organizadora do concurso, no período de 08 de abril a 11 de maio de 2022.

O concurso será composto de duas etapas, sendo a primeira com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos e a segunda com a prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa.

O processo seletivo visa garantir atendimento especializado ao cidadão/usuário nas áreas de saúde e desenvolvimento social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do indivíduo e ou da coletividade no município de Ananindeua.

As unidades de Estratégia Saúde da Família- ESF foram criadas com o objetivo de reorganizar o sistema de atenção básica à população. Cada equipe de ESF é composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 técnico em enfermagem e de 5 a 6 agentes comunitários de saúde (ACS) conforme Portaria 397 de 16 março de 2020 do Ministério da Saúde.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)