Com mais de 400 vagas, inscrições para concurso dos bombeiros do Pará se encerram nesta semana

Encerra-se nesta semana o prazo de inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Os candidatos devem se inscrever até esta quinta-feira, dia 7 de abril, por meio do site do Instituto AOCP. Os participantes devem pagar a taxa no valor de R$ 68,50 e preencher o formulário de solicitação de inscrição, com a declaração de ciência das condições exigidas para a admissão do cargo.

Qual o número e vagas?

São ofertadas 405 vagas, sendo que 364 serão para homens e 41 para mulheres, para o cargo de Praça BM, com remuneração de R$ 3.960.

Quais os critérios para concorrer?

O certame estabelece que os candidatos do sexo masculino tenham altura mínima de 1,60 m, e 1,55 m para mulheres.

Além disso, também é exigido que os concorrentes tenham certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

Ter idade entre 18 e 30 anos;

Ser habilitado para conduzir veículo automotor, com a Carteira Nacional de Habilitação na categoria tipo “B”.

A organização responsável pela realização do concurso é AOCP.

Quais as etapas do certame?

A seleção compreenderá 5 etapas, sendo elas:

Prova de conhecimentos;

Exame de avaliação psicológica;

Exame de avaliação de saúde;

Teste de avaliação física;

Investigação de antecedentes pessoais

As etapas serão realizadas nas cidades de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Quando as provas serão realizadas?

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 5 de maio deste ano, e terão duração máxima de cinco horas. O exame consistirá em 90 questões, de múltipla escolha, sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, biologia, matemática, química, física e legislação específica.

Serviço:

Concurso Corpo de Bombeiros

Inscrições: até 07/04, pelo site www.institutoaocp.org.br

Taxa: R$ 68,50

Salário: R$ 3.960

Vagas: 405

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política