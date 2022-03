Marinha abre concurso para Sargento Músico Fuzileiro Naval; veja como se inscrever

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o preenchimento de 25 vagas para o concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais em 2023. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no Edital.

Para participar do concurso, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no dia 30 de junho de 2023 e possuir ensino médio ou curso equivalente completo.

VEJA MAIS

A primeira etapa do processo seletivo consiste em um Exame de Escolaridade, constituído de Prova Específica de Música e uma Prova de Expressão Escrita, a ser realizada em data a ser definida. Posteriormente, os candidatos aprovados e classificados no Exame de Escolaridade serão convocados para a realização da Prova Prática de Música e demais etapas do processo seletivo.

O Curso de Formação terá a duração de, aproximadamente, dezoito semanas e será realizado no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, no Rio de Janeiro. Durante o período, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, a Praça Especial perceberá remuneração atinente à sua graduação, conforme previsto em Legislação.

Veja as vagas ofertadas

Clarinete em Bb - 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros)

- 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros) Euphonium - 02 (ampla concorrência)

- 02 (ampla concorrência) Percussão (Bateria completa) - 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros)

- 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros) Percussão (Teclados barrafônicos) – 01 (ampla concorrência)

– 01 (ampla concorrência) Saxofone Alto em Eb - 02 (ampla concorrência)

- 02 (ampla concorrência) Saxofone Tenor em Bb - 01 (ampla concorrência)

- 01 (ampla concorrência) Trompete em Bb – 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros)

– 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros) Trompa em Fa – 01 (ampla concorrência)

– 01 (ampla concorrência) Trombone de vara - 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros)

- 03 vagas (ampla concorrência) + 01 (para candidatos negros) Tuba Bb - 02 (ampla concorrência)

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)