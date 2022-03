Participantes do concurso da PM fecham parcialmente Avenida Almirante Barroso

Na manhã desta segunda-feira (28), um ato de participantes do concurso da Polícia Militar 2020/2021 fechou parcialmente a avenida Almirante Barroso. O grupo, que está acampado há seis dias, em frente ao Palácio do Governo, pede uma posição sobre o certame. Eles afirmam que foram aprovados e não eliminados, o que permitiria que eles continuassem em cadastros de reserva e aptos a participar de novas convocações de servidores.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com o Governo do Estado para uma posição a respeito da demanda dos participantes do concurso.

(Matéria em atualização)