Com provas em Belém, curso preparatório da Aeronáutica oferta 130 vagas

A Aeronáutica divulgou o edital do novo concurso para o curso preparatório de cadetes do ar do ano de 2023. As oportunidades são destinadas para homens e mulheres, com o ensino fundamental completo, entre os 15 e 18 anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2023, e altura mínima de 1,64m e máxima de 1,87m. Serão disponibilizadas 130 vagas, sendo que 20 serão reservadas para mulheres.

Como fazer a inscrição?

Para concorrer, os candidatos precisam se inscrever entre os dias 4 e 20 de abril, por meio do site www.fab.mil.br, e pagar a taxa de participação no valor de R$ 80. O curso será ministrado em Barbacena (MG), com duração de três anos, sob regime de internato, e será equivalente ao ensino médio regular e também às instruções militares.

Qual a remuneração?

Os participantes aprovados também irão receber a preparação para concorrer às vagas no Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), da Academia da Força Aérea (AFA), em São Paulo. Durante o período do curso, os estudantes receberão alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária, assim como remuneração inicial de R$ 1.300.

As provas objetivas do concurso estão previstas para serem realizadas no dia 3 de julho, em 16 municípios distribuídos pelo Brasil. Belém está entre os locais onde serão aplicados os exames, assim como Recife (PE); Salvador (BA); Natal (RN); Rio de Janeiro (RJ);Belo Horizonte (MG); Barbacena (MG); São Paulo (SP); Curitiba (PR); Campo Grande (MS); Pirassununga (SP); Porto Alegre (RS); Brasília (DF); Manaus (AM); Porto Velho (RO); Boa Vista (RR).

Os exames serão compostos por 48 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa; inglês; matemática; e ainda uma redação. Os candidatos também serão submetidos a inspeção de saúde e exame de aptidão física, além de teste físico.

