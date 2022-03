Força Aérea Brasileira inscreve até o dia 8 para 40 vagas em Belém

A Força Aérea Brasileira (FAB) está ofertando 40 vagas de trabalho em 15 especialidades profissionais na capital paraense. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de abril para profissionais, de ambos os sexos, que sejam voluntários à prestação do Serviço Militar Temporário e que tenham concluído o Ensino Fundamental.

O processo seletivo destina-se a selecionar, convocar e incorporar cidadãos brasileiros para o desempenho da profissão nas especialidades de interesse do Comando da Aeronáutica (Comaer) como idade máxima de 40 anos. Os selecionados serão incorporados no Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados 2022 (QCBCon 2022).

Somente na capital paraense, o edital dispõe de 40 vagas de trabalho em 15 especialidades profissionais. As inscrições são presenciais no Auditório da Seção Mobilizadora de Belém (SMOB-BE), localizado na Avenida Júlio César, S/N (ao lado do Colégio Tenente Rego Barros), de segunda à quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 16h, e às sextas-feiras, de 8h às 12h. O edital completo do processo seletivo está disponível para consulta no site.