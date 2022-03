UFPA e IFPA abrem mais de 70 vagas para professor; confira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) somam 71 vagas para o cargo de professor, para docência para o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e magistério superior. O salário oferecido varia entre R$ 4 mil e R$ 9,6 mil.

UFPA

Na UFPA são ofertadas nove vagas para docência, distribuídas em três editais. Com inscrições até o dia 1° de abril, o edital n° 76/2022 dispõe de duas vagas para contratação de professor substituto, com lotação no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). As oportunidades são para as disciplinas de economia política e fundamentos histórico e teórico-metodológicos do serviço social, que exigem mestrado em economia ou área afins e diploma de graduação em nível superior, com pós-graduação stricto sensu (mestrado) em serviço social, respectivamente. O edital prevê remuneração de R$ 4.304,92, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 458, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos devem se inscrever no processo seletivo por meio do site www.ceps.ufpa.br, referente ao Centro de Processos Seletivos (Ceps), com taxa no valor de R$ 80.

A Universidade também divulgou outros dois editais que somam sete vagas para o cargo de professor adjunto, com inscrições que seguem abertas até o dia 4 de abril, por meio do site do Ceps, com taxa de participação no valor de R$ 180. O edital n° n° 27/2022 disponibiliza quatro vagas para as disciplinas de manejo de florestas plantadas (1); biologia e biotecnologia da reprodução humana e animal (1); direito administrativo (1); e ciência e tecnologia de alimentos (1). O cargo exige que o candidato tenha graduação na área e titulação de doutorado. O salário oferecido é de R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação de R$ 458, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Há também três vagas ofertadas pelo edital n° 28/2022, para lotação no Instituto de Letras e Comunicação (ILC). As chances são para literaturas de língua francesa e tradução (1) e literatura (2). A função também exige título de doutor e oferece remuneração de R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação de R$ 458. O concurso também reservará vagas para pessoas com deficiência e para candidatos declarados negros.

Os concursos irão consistir em provas escritas, com leituras coletivas, provas didáticas, memorial e prova de títulos. Os exames serão realizados no período de 2 a 13 de maio deste ano, em Belém. Os locais de provas e o calendário completo das seleções serão disponibilizados no site do Ceps.

IFPA

No IFPA, o concurso oferta 62 vagas para profissionais com graduação completa para o cargo de professor de Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As inscrições para o certame seguem abertas até o dia 11 de abril, pelo site www.concursos.ifpa.edu.br. A taxa de participação no valor de R$ 150 poderá ser paga até o dia 18 de abril.

O concurso oferece remuneração conforme o vencimento básico da classe de professor do EBTT no valor de R$ 4.463,93, podendo chegar até R$ 9.600,92 devido a retribuição por titulação descrita no edital.

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 1° de maio deste ano, e será organizada e executada pela banca própria do Instituto, assim como as demais etapas da seleção que incluem prova didática e prova de títulos.

O edital disponibiliza vagas para os cargos de administração (2); agrimensura (2); agronomia (4); artes (2); educação do campo (2); educação física (2); engenharia ambiental (2); engenharia civil (2); engenharia sanitária (2); engenharia eletrônica (1); filosofia (4); física (3); história (4); informática (5); letras- português (4); letras- português e inglês (4); libras (2); matemática (4); pedagogia (4); química (3); e sociologia (4).

Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política