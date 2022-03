Mais de 10 mil candidatos realizaram a prova do concurso público da Sefa neste domingo (27)

As provas da Secretaria da Fazenda (Sefa) realizadas em Altamira, Belém, Marabá, Redenção, Santarém e Itaituba neste domingo (27) ocorreram tranquilamente, sem nenhuma intercorrência, segundo a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do concurso.

De acordo com a empresa, ocertame teve 17.705 inscritos. Do total, 7.075 candidatos não realizaram as provas, que foram divididas em conhecimentos gerais, pela manhã, e conhecimentos específicos, à tarde. Ainda de acordo com a Fadesp, os candidatos que fizeram as provas seguiram todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. O certame oferta 38 vagas para auditor de receitas estaduais e mais 112 para cadastro reserva.

"As provas ocorreram com tranquilidade e foi organizado um sistema de segurança que registra a presença de todos os candidatos, o que possibilita o bom andamento do concurso público ", disse o subsecretário da administração tributária da Sefa, Eli Sosinho.

Os candidatos aprovados receberão treinamento para atuar nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização. O cumprimento do concurso para a área fiscal constitui o plano de estratégia que visa a expansão da qualidade dos serviços prestados à população , além de gerar oportunidade de carreira na atividade pública.

Todo o cronograma do concurso pode ser consultado no site da Fadesp. As informações oficiais referentes ao concurso público também serão divulgadas nos canais de comunicação da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad).

