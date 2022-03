Mais de 4 mil concorrem às vagas de recenseador do IBGE em Belém; inscrições estão encerradas

Com quase 7 mil vagas de trabalho temporário ofertadas no Pará, o Processo Seletivo do IBGE para contratação de Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) ou Agente Censitário Supervisor (ACS), voltado ao Censo 2022, gerou uma grande procura no Estado.

Somente em Belém, 4.071 pessoas se inscreveram para o cargo de recenseador. Dessas, 2.526 concorrem na área "geral", que vai contratar 415 pessoas. Outros 1.016 são candidatos em Icoaraci, que tem 527 vagas. Há ainda 266 candidatos disputando uma das 30 vagas em Mosqueiro e 263 concorrendo às 116 vagas na região “universitário”.

As inscrições para participar do processo seletivo terminaram no dia 21 de janeiro. A divulgação dos locais de prova e disponibilização dos cartões de confirmação de inscrição será no dia 04 de abril, com provas a serem aplicadas no dia 10 de abril (As provas para os três cargos serão objetivas). O resultado final do PSS sairá dia 20 de maio de 2022.