Encerra-se nesta quarta (16) o prazo para pagar as taxas de inscrição para o PSS do IBGE

O prazo para pagamento das taxas de inscrição para participar do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) termina nesta quarta-feira, dia 16. Os candidatos que não quitarem os boletos até a quarta-feira terão as inscrições automaticamente anuladas. Para o cargo de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) o valor da inscrição é R$ 60,50. Já para o posto de recenseador, a inscrição custa R$ 57,50.

VEJA MAIS

A divulgação das inscrições homologadas ocorre nesta quinta-feira (17). As informações sobre os locais de provas e disponibilização dos cartões de confirmação de inscrição estarão disponíveis a partir do dia 4 de abril, também no site da Fundação Getúlio Vargas. As provas do PSS do Censo 2022 devem ser aplicadas no dia 10 de abril. Para todos os cargos, as provas serão objetivas. O resultado final do PSS sairá no dia 20 de maio.

Os contratos dos recenseadores devem durar três meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade do órgão. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais, sem a necessidade de cumprir horário fixo. O cargo garante direito a 13º salário e férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção. Os recenseadores ganharão por produção e os rendimentos mensais serão calculados com base na quantidade de questionários preenchidos, na área em que estarão trabalhando, entre outros critérios.

Já os candidatos a ACM e ACS vão concorrer num mesmo processo, sendo que aos primeiros colocados caberá a vaga de ACM e, do segundo em diante, serão preenchidas as vagas de ACS. A remuneração para o cargo de ACM é de R$ 2.100,00, enquanto a de ACS é de R$ 1.700,00. O nível de escolaridade para ambos é o ensino médio completo e os contratos devem durar cinco meses. Os primeiros vão gerenciar os postos de coleta, fazendo o controle e gestão dos recursos humanos e materiais. Também vão acompanhar e orientar a coleta de dados, coordenando o trabalho dos ACS’ e recenseadores. Já os ACS farão a supervisão da operação censitária junto aos recenseadores, exercendo também tarefas administrativas, como renovação de contratos e avaliação dos recenseadores.

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcelo de Política.