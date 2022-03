IBGE divulga resultados de teste do censo em Mosqueiro; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (17) os resultados do teste de homologação do Censo 2022 realizado no Pará. O local escolhido para o teste foi o bairro da Vila, no distrito de Mosqueiro, com os estudos ocorrendo entre os meses de novembro e dezembro de 2021.

Foram 2.841 endereços visitados pelo Instituto. O levantamento revelou que o bairro possui 3.235 moradores, sendo 19,4% de idosos (um total de 627 pessoas com 60 anos ou mais de idade).Segundo o órgão, as mulheres são maioria na Vila de Mosqueiro: 1.695 residentes (52,4%), frente a 1.540 homens (47,6%).

Foram identificados 1.148 domicílios particulares permanentes ocupados no bairro Vila, com taxa de 2,9 moradores por domicílio. Apenas 74 domicílios ficaram sem entrevista realizada, o que representa 6,4% do total de endereços visitados. 94,5% da coleta foi realizada em modalidade presencial (um total de 1.071 entrevistas); 5,1% foi por internet (58 entrevistas); e 0,4% por telefone (4).

O objetivo do teste é experimentar processos, sistemas e equipamentos a serem usados no Censo Demográfico 2022. Em todo o Brasil, cada unidade da federação delimitou uma área para fazer uma espécie de “censo experimental”.

Teste foi realizado com 12 recenseadores

O chefe da unidade estadual do Pará, Rony Helder Cordeiro, agradeceu o apoio local que os moradores deram aos 12 recenseadores que trabalharam no teste.

“Tivemos uma adesão muito boa, na Vila de Mosqueiro, graças à parceria com a Agência Distrital, escolas do bairro, lideranças comunitárias, entre vários outros parceiros que nos ajudaram a divulgar. Cientes da importância do trabalho que estava sendo feito, a maioria dos moradores se mostrou disposta a receber nossos recenseadores e prestar suas informações”, agradeceu.

Ele lembra que a partir de maio os funcionários temporários começarão a serem chamados por meio do Processo Seletivo Simplificado que já ocorreu, e, após isso, passarão por três meses de treinamento até o início do censo oficial, que começa em 1º de agosto.

Avaliação do teste é positiva

Já a agente distrital Vanessa Egla conta que a avaliação dela sobre o teste é a mais positiva possível e celebrou o fato do órgão ter apresentado os dados diretamente para a população recenseada.

"A agência distrital cedeu espaço, estrutura, colaborou com tudo que era possível. Ficamos muito felizes em ajudar nesse processo pois o último censo foi em 2010 e a caracterização da população é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas. Os resultados dos testes são indicativos dos dados oficiais, com famílias com menos integrantes e população mais idosas, ou seja, pessoas vivendo mais. Isso acompanha os dados brasileiros", afirma.

O coordenador técnico estadual do Censo, Luiz Claudio Martins, lembra que os dados que serão apresentados não são dados oficiais.

“Os dados resultantes do teste de homologação são considerados ‘experimentais’ por serem fruto de uma testagem que, por isso, não passou por uma série de procedimentos de validação, como passam, por exemplo, os dados de um censo. Por isso, queremos lembrar que, a partir de 1 de agosto de 2022, os moradores da Vila de Mosqueiro voltarão a receber a visita dos recenseadores do IBGE, já para a coleta oficial do Censo Demográfico 2022, que estará sendo iniciado em todo o país”, explicou.

O Censo Demográfico do Brasil é um dos maiores do mundo e só no Pará serão visitados mais de dois milhões de domicílios, nos 144 municípios do estado, durante três meses de coleta.