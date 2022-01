Censo 2022: IBGE deve visitar 2 milhões de domicílios no Pará a partir de 1º de agosto

Confirmando o dia 1º de agosto como a data de início da coleta do Censo Demográfico 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que, no Pará, a expectativa é visitar 2 milhões de domicílios. Em todo o País, recenseadores contratados devem coletar dados em 70 milhões de residências, entre agosto e outubro. Eles trabalharão uniformizados, com bonés, coletes azuis e crachás com a logomarca do IBGE e identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade.

O orçamento do Censo, de cerca de R$ 2,2 bilhões, já foi aprovado e sancionado na íntegra. A mudança na data de início da pesquisa – antes prevista para 1ª de junho – foi necessária em decorrência da troca, em novembro de 2021, da banca responsável pela organização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de recenseadores e agentes censitários.

Em todo o Pará, foram ofertadas 6.917 vagas de trabalho temporário para quem tem interesse em trabalhar no Censo, sendo 6.121 para o cargo de Recenseador, 190 para o de Agente Censitário Municipal (ACM) e 606 para o de Agente Censitário Supervisor (ACS). As inscrições terminaram no dia 21 de janeiro.

O próximo passo do Processo Seletivo é a divulgação a lista de pedidos aceitos de isenção de taxa de inscrição, prevista para o dia 15 de fevereiro, com prazo para quitação dos boletos dos não deferidos para o dia 16. A divulgação dos locais de prova e disponibilização dos cartões de confirmação de inscrição será no dia 04 de abril, com provas a serem aplicadas no dia 10 de abril. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de maio.

Coleta de informações

Durante a pesquisa, para registro das informações, os recenseadores utilizarão equipamentos semelhantes a um smartphone, na cor azul (Dispositivo Móvel de Coleta – DMC). Para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores, as equipes do IBGE seguirão protocolos sanitários de segurança contra a Covid-19, como uso de máscara, higienização das mãos e equipamentos com álcool em gel e distanciamento social.

Em caso de dúvida por parte dos informantes (moradores dos domicílios), a identidade dos entrevistadores do IBGE poderá ser verificada por meio do site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181.

A população também poderá participar do Censo via internet ou telefone. Quem optar por responder pela internet contará com suporte da Central de Apoio à Coleta em caso de dúvida ou dificuldade de acesso ao questionário.