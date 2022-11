Faculdade XP abre 400 vagas em processo seletivo para cursos gratuitos de Tecnologia

A Faculdade XP, da XP Inc. (Nasdaq: XP), está com inscrições abertas para o segundo processo seletivo para cursos de graduação em tecnologia como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Sistemas de Informação, todos chancelados pelo MEC.

O curso é totalmente gratuito e das 400 vagas ofertadas, 50% serão destinadas a mulheres e pessoas que se autodeclaram negras. O candidato deve escolher a categoria na qual se enquadra no ato da inscrição, tendo em vista que são aplicadas três “esteiras”, contemplando, além da diversidade de gênero e raça, a ampla concorrência. As inscrições vão até o dia 12 de janeiro de 2023.

Os interessados devem se candidatar por meio do site xpeducacao.com.br. Após a inscrição, os candidatos passam por um processo seletivo dinâmico de duas etapas. Na primeira fase, o aluno escolhe o modelo de avaliação teórica (prova de conhecimentos gerais da própria XP Educação ou via ENEM), responde um questionário de motivação, participa de um minicamp de duas semanas e, por fim, aqueles que forem certificados pelo minicamp têm seus perfis avaliados (teste comportamental e cognitivo). Na segunda fase, é realizada a prova de conhecimentos gerais ou é utilizada a nota do ENEM, de acordo com a opção efetuada na inscrição.

Os três cursos são conectados ao ecossistema da XP Inc., o que permite o aprendizado prático dos alunos de forma integrada às demandas de uma grande empresa, e, consequentemente, do mercado de trabalho. O modelo de ensino é a distância, ao vivo e com interações em tempo real.

“O nosso sonho grande é formar a próxima geração de talentos em tecnologia preparada para os desafios da economia digital, para que se tornem líderes exponenciais, impactando positivamente o processo de transformação digital do país. Exatamente por isso, já no processo seletivo, temos o propósito de atrair alunos engajados e de alto potencial”, afirma Paulo de Tarso, CEO da Faculdade XP.

‌‌Serviço

2º Processo seletivo para graduações de Tecnologia | XP Educação

‌ Período de inscrições: 16 de novembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023

16 de novembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023 Taxa de inscrição: R$ 147 - isenção para inscritos no CadÚnico

R$ 147 - isenção para inscritos no CadÚnico Valor dos cursos: custo zero

custo zero Link para inscrições: xpeducacao

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).