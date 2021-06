Forma Pará terá curso para indígenas em Parauapebas

Como parte da oferta de novas vagas e cursos no Programa Forma Pará, do Governo do Estado, com o propósito de levar o ensino superior a jovens em cidades sem esse serviço educacional, será ofertado, este ano, um curso intercultural com 50 vagas em terra indígena no Município de Parauapebas. A instituição de ensino superior responsável pela ação é a Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Essa oferta foi anunciada durante o lançamento da Chamada 2021 do Forma Pará, em cerimônia na Estação Gasômetro, no centro de Belém, presidida pelo governador do Estado, Helder Barbalho, ao lado do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, Carlos Maneschy. O programa oferta quase 2 mil novas vagas, o dobro do ofertado nas duas chamadas anteriores, em 2019 e em 2020.

"Nós temos que levar cursos e respeitar as peculiaridades de cada região, e um Estado como o Pará precisa compreender as demandas urbanas, as demandas rurais, as comunidades ribeirinhas, quilombolas e os nossos indígenas, e é com esta pluralidade que faz com que o Programa Forma Pará seja mais efetivo e esteja absolutamente sintonizado com cada cidadão e cada região paraense", enfatizou o governador Helder Barbalho.

O governador destacou a contribuição dada pelo Forma Pará à educação no Estado. "A oportunidade através do ensino superior é fundamental para a formação da nossa juventude e garantir o futuro desse Estado; a partir do Programa Forma Pará nós estamos interiorizando e chegando com o ensino superior em todas as regiões do Estado. Já são 54 municípios contemplados, 4 mil alunos que estão tendo oportunidade de estudar, levando, inclusive, cursos que estejam dentro das sintonias e vocações das demandas locais. Isto tudo impulsiona a oferta, mas, acima de tudo, a qualificação da mão de obra para que nós possamos gera oportunidade e renda e garantir o futuro dessa juventude", arrematou.

Na etapa 2021, o programa conta com a parceria de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas existentes no Estado. O Forma Pará foca na redução do deficit de acesso à formação superior, principalmente, entre os jovens, e atua para aumentar o número de cursos ofertados por IES públicas no Estado. As ações envolvem a Sectet e instituições de ensino, prefeituras e organizações sociais.

Vagas

Em 2019, no começo do programa, foram ofertadas 1 mil vagas em 20 turmas em 15 municípios paraenses. Nessa primeira etapa, participaram como parceiras a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Já na segunda etapa, cuja prova ocorre no dia 4 de julho de 2021, a oferta se ampliou a 21 municípios ou distritos paraenses, com 1095 novas vagas em 23 turmas.

Dessa vez, além de Uepa e Unifesspa, as IES públicas parceiras também foram a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Instituto Federal do Pará (IFPA).

Com a Chamada 2021, o Forma Pará chega a um total de mais de quase 4 mil vagas ofertadas, em três anos, de cursos de graduação em áreas de licenciatura, bacharelado e tecnológico. Ao todo, são mais de 50 municípios alcançados em 10 das 12 regiões de integração do Estado.