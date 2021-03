Uepa prorroga inscrições do processo seletivo 2021 até dia 25

Estão prorrogadas até o próximo dia 25, as inscrições ao Processo Seletivo 2021 da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que devem ser feitas exclusivamente de forma on-line no sistema disponível no site da Universidade.

Após esta etapa, de preenchimento de informações e efetivação da inscrição, os candidatos têm até dia 26, para efetuar o pagamento. De acordo com o comunicado do setor de Processamento de Dados do Prosel, os candidatos, cujo boleto têm data de vencimento até o dia 12, e que desejarem adiar o pagamento, podem gerar um novo documento, para que a data limite seja 26 de março.

O Comunicado de Prorrogação das inscrições, disponível na área de inscrições ao Prosel 2021, também informa as novas datas para realização da 1ª prova do Exame Habilitatório de Música e Libras, agora marcada para o dia 25 de abril, e da 2ª prova do Exame Habilitatório de Música, para dia 26 de abril.

O Prosel da Uepa oferta 3.838 vagas em cursos nas áreas de Ciências Sociais e Educação, Ciências Biológicas e Ciências Naturais e Tecnologias, distribuídas em 21 campi da Universidade, localizados em 17 municípios do Estado.

As vagas do Prosel 2021 são destinadas aos candidatos que já concluíram o ensino médio ou estão concluindo a última série do Ensino Médio ou equivalente referente ao período letivo de 2020 e a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

Os interessados em se submeter ao Prosel devem comprovar os dados da avaliação do último Enem, o que será feito com envio dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) à Uepa. A classificação dos candidatos às vagas ofertadas no Prosel será feita com base nas notas obtidas no Exame.