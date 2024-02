Inscrições para atuação de professores nas Usinas da Paz iniciam hoje (26); veja como participar

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) iniciou, nesta segunda-feira (26), a partir de 12h, as inscrições para professores interessados em formar Banco de Talentos para atuação nas unidades das Usinas da Paz nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Podem participar todos os professores efetivos e temporários com nível superior que tenham interesse e perfil para exercer atribuições de 200 horas nas Usinas da Paz. As inscrições seguem disponíveis até quinta-feira, 29 de fevereiro (até 23:59), por meio deste formulário.

A partir do dia 1 de março, os talentos cadastrados poderão ser acionados para entrevista com a apresentação das documentações informadas no formulário. O professor que se inscrever para desenvolver atividade com Pessoas com Deficiência (PcD), no momento da apresentação dos documentos, deverá comprovar a formação em educação inclusiva.

Para Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará, a construção deste Banco de Talentos com os professores permitirá reforçar e expandir a atuação nas unidades da Usina da Paz para alcançar os estudantes e dispor de uma série de ferramentas fundamentais para a formação deles.

"Nós já atuamos nas Usinas da Paz em parceria com o secretário Igor Normando, em 2023 com o reforço escolar de língua portuguesa e matemática pela primeira vez, o pré-Enem que tem gerado resultados maravilhosos, curso de língua inglesa, alfabetização de adultos, enfim, uma série de serviços que reforçam a educação como principal agente de transformação e possibilidades para a população”, disse o secretário.

A Seduc atua, em parceria com a Secretaria de Estado de Estratégia de Articulação da Cidadania (Seac), nas Usinas da Paz, que se constituem em espaços multifuncionais de atendimento a comunidade e estudantes nos Territórios Pela Paz, atuando em atividades de educação, cultura esporte e lazer, nos espaços de educação, complexos esportivos e espaços culturais nos períodos da manhã, tarde e noite em sistema de rodízio, com atendimento para: reforço escolar em Língua Portuguesa e Matemática para Ensino Fundamental e Médio; pré-Enem, específico de Redação e Matemática; curso de Língua Inglesa e Língua Espanhola; alfabetização de adultos; implementação de curso de informática; atividades esportivas, como natação, natação PCD, futsal, handebol, vôlei, artes marciais, canoagem (na Usina da Paz de Marituba), entre outras; atividades culturais: como música, canto coral, teatro, atividades audiovisuais e dança, além de projetos de incentivo à leitura.

Para mais informações, consulte a minuta completa no site da Seduc.