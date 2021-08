Inscrições para a redação do Círio iniciam nesta quarta-feira (1º)

A partir desta quarta-feira (1º), instituições da rede pública e privada de todo o Pará poderão inscrever até dois alunos do ensino médio no XXVII Concurso de Redação sobre o Círio de Nazaré. A ação é promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e visa escolher o melhor texto em prosa sobre a temática do Círio deste ano: “O Evangelho da família na casa de Maria”. Os autores das três melhores redações e seus respectivos professores de redação da escola receberão premiações. As inscrições vão até o dia 24 de setembro por meio deste link.

A escola responsável pela inscrição deverá apresentar a autorização dos pais permitindo a participação do estudante no Concurso. A redação deverá ter enfoque religioso, e ainda que sejam abordados temas transversais, o enfoque principal será dado ao tema do Círio 2021.

A prova será aplicada no dia 26 de setembro, das 9 às 11 horas, no Centro Social de Nazaré, obedecendo todas as regras sanitárias vigentes no combate à covid-19. Além do uso de máscaras obrigatório durante toda a permanência no local do concurso, os candidatos deverão respeitar o distanciamento de pelo menos um metro e meio.

As redações serão corrigidas por uma Banca Corretora formada por professores de Língua Portuguesa. Cada redação será corrigida por dois avaliadores, que darão nota individualmente.

A Diretoria da Festa de Nazaré divulgará apenas o resultado dos 3 primeiros lugares, até o dia 05 de outubro de 2021, no site e na sede da Diretoria da Festa. As escolas vencedoras serão informadas do resultado.

Serviço

Período: 1 a 24 de setembro de 2021

Dia da aplicação da prova: 26 de setembro de 2021

Hora: 9h às 11h

Local: Centro Social de Nazaré, Viela Coimbra, 1-113 – Nazaré (área do estacionamento onde está localizado o Circo)

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)