Inmet emite alerta laranja para tempestades no Pará até este sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades e chuvas intensas que coloca o Pará em estado de vigilância. O aviso, válido até as 23h59 deste sábado (31), abrange 16 unidades da federação, destacando o território paraense entre as áreas com previsão de condições meteorológicas perigosas.

O Pará integra o grupo de estados que podem registrar grandes volumes de chuva, ao lado de vizinhos da região Norte como Amazonas, Rondônia e Tocantins, além de estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e parte do Nordeste.

O grau laranja indica um nível de perigo real. A recomendação para a população paraense é manter a vigilância e buscar atualizações regulares sobre o tempo, já que a situação meteorológica pode oferecer riscos.

Além do Pará e do Norte, outras áreas do país enfrentam condições críticas:

Sudeste: A formação de um ciclone no litoral favorece chuvas superiores a 100 mm na Serra da Mantiqueira e volumes acima de 60 mm no litoral paulista, atingindo todo o estado do Rio de Janeiro e grande parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Sul: O foco maior de atenção está na região leste, incluindo capitais como Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Centro-Oeste: Áreas como Brasília, Goiânia e o Mato Grosso devem ser atingidas por precipitações significativas.

Nordeste: O alerta de maior perigo concentra-se no sul da Bahia, em cidades como Porto Seguro e Vitória da Conquista.

O Inmet reforça que, em casos de rajadas de vento ou alagamentos, a população deve evitar abrigar-se debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.