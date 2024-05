Influenciadores de Cametá reinventam a trend Asoka ao estilo paraense e viralizam nas redes

Um grupo de criadores de conteúdos de Cametá, no nordeste do Estado, viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira (17), depois de aproveitar a trend do momento, Asoka Makeup, para criar e publicar um vídeo com adaptação ao estilo bem paraense.

Ao som da música "San Sanana" da cantora Alka Yagnik e do tecnobrega, o grupo "Os Ribeirinhos" celebra a cultura do Pará em um jogo de edição de vídeo, usando imagens de ingredientes típicos e característicos do Estado, como açaí, miriti, farinha d'água, camarão e tacacá.

Os participantes adaptaram a trend do desafio de maquiagem, que viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok, nas últimas semanas, incorporando mudanças de cenário e imagens da comunidade onde vivem, às margens do Rio Pindobal-Miri.

Segundo os influenciadores cametaenses, o vídeo levou três dias para ser produzido. A postagem já alcançou mais de 25 mil visualizações em apenas três horas após a sua publicação. Nos cometários, os seguidores não economizaram nos elogios à produção e à criatividade do grupo: "Eguá, vcs arrasaram, de todas que já vi, essa foi a melhor! Zeraram a trend", escreveu um. "Ameeeeeeei, quanta originalidade", disse outro. "Entretenimento, bbb tá perdendo", publicou outro. "É no Paráááááááááá kkk😂", destacou uma seguidora.