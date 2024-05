‘Faz a boquinha do animal’: hit de MC Dourado vira trend no Tik Tok e domina web

O tecnobrega “Faz a boquinha do animal”, do cantor paraense MC Dourado, está ganhando o coração da geração tiktokers nos últimos dias. A coreografia da canção, que já existia e era reproduzia nas festas e aparelhagens quando era tocada, tem dominado também a internet. Na palma das mãos, basta rolar a linha do tempo do Tik Tok para ver as inúmeras reproduções. Assista:

Em seu perfil no Instagram, MC Dourado comemorou a conquista com seus seguidores. “Do Pará para o mundo. Obrigado, meu Deus”, escreveu ele em uma publicação feita na madrugada desta sexta-feira (17/5).

Lançada há seis anos, a música foi feita para homenagear a aparelhagem chamada Crocodilo, uma das mais famosas do estado do Pará. A canção mistura as batidas do funk com a junção do ritmo paraense. O hit também é um dos mais tocados em festas.