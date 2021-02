Índice de abusos sexuais contra crianças e adolescentes cresce em Santarém

Com dados baseados nos relatórios de atendimentos nos três Conselhos Tutelares de Santarém, no oeste paraense, o índice de abuso sexual de crianças e adolescentes aumentou no município. O levantamento é da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e a maior permanência em casa por conta da pandemia da covid-19 pode ser uma das causas.

O relatório aponta que o índice de abuso sexual de crianças reduziu na área urbana em comparativo do 4º trimestre dos anos de 2019/2020 no Conselho Tutelar I. No entanto, nos Conselhos Tutelares II e III, aumentou consideravelmente. Nos primeiros 45 dias de 2021, o índice continua crescendo no Conselho Tutelar II, onde foram registrados 15 casos de abuso e exploração sexual de menores.

Para identificar melhor os dados e a partir de então, atuar junto com toda rede de proteção de crianças e adolescentes, a Semtras e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), solicitaram da Vigilância Socioassistencial, um diagnóstico da situação.

“Esse levantamento mais completo irá nos munir de todas as informações necessárias, por que o conselho é um chancelador dessa política, porém, necessita da integração de todos os articuladores, todos os protagonistas, para que juntos consigamos gerar políticas públicas e que consigamos fazer uma barreira para tentar reduzir esses casos”. Avaliou Roselene Andrade Presidente do Comdca.

A titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, destaca as ações de proteção à criança e ao adolescente: “Toda nossa rede socioassistencial que ofertam serviços de proteção a crianças e adolescentes, estão envolvidos na elaboração do diagnóstico para que tenhamos as informações o quanto antes e possamos atuar com todos os procedimentos necessários objetivando proteger nossas crianças e adolescentes”.

Apoio

Com mais de 300 mil habitantes, Santarém conta com três Conselhos Tutelares que atendem em regime de plantão, durante 24 horas.

O Conselho Tutelar I fica localizado na Travessa 7 de Setembro, 692 - Bairro Aparecida. Contato: (93) 99138-3143.

O Conselho Tutelar II fica localizado na Travessa Marupá, 496 - Bairro Maracanã. Contato: (93) 99123-4044.

E o Conselho Tutelar III fica localizado na Travessa Febrônio Batista Costa s/n - Alter do Chão. Contato: (93) 99228-7982.