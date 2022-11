Incêndios em veículos no Pará aumentam 13% em 2022, aponta o Corpo de Bombeiros

Somente durante os 11 meses deste ano, foram registrados 283 incêndios em transportes rodoviários pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) no Estado, totalizando 34 casos a mais em relação do ano passado. Em 2021 foram 249 ocorrências. Um aumento de 13%. De acordo com CBMPA, na maioria dos casos, os fatores “estão relacionados à alguma falha” e “muito raramente o problema é no combustível” a não ser que seja no momento do abastecimento do veículo.

O Corpo de Bombeiros afirmou, por meio de nota, que outra semelhança nos incêndios é que, em geral, “acontecem na parte elétrica do automóvel”.

“Primeiramente, é necessário que as instalações estejam corretas com toda a parte de segurança como aterramento, isolamento da parte elétrica do carro em perfeito estado. Portanto, é importante estar em dia com a revisão do veículo conforme manda o manual de cada automóvel. Enfim, para casos de incêndio, não tentar apagar por conta própria para não se colocar em risco de vida. Nestes casos orienta-se ligar para o Corpo de Bombeiros através do 193”, diz parte do comunicado do CBMPA.

Alguns casos recentes registrados em 2022

24.03

Moradores registraram o momento em que um carro de passeio foi totalmente consumido pelo fogo, na passagem São Luís, no bairro da Nova Brasília, em Salinópolis. Um homem registrou o sinistro e alertou para que os demais saiam das proximidades, pois o veículo poderia explodir. Não houve relatos de feridos.

20.06

Uma Kombi pegou fogo, na manhã de segunda-feira (20/06), no bairro do Marco, em Belém. No momento, havia quatro homens dentro dela, mas ninguém se feriu e as chamas foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Moradores ficaram assustados devido o incêndio ter acontecido dentro de um posto de combustíveis, no cruzamento da travessa Lomas Valentina com a avenida Duque de Caxias.

15.07

Um veículo ficou destruído e completamente tomado por chamas durante um incêndio na noite desta sexta-feira (15), na avenida Presidente Vargas, centro de Belém. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que o automóvel está parado na faixa de pedestre na avenida, esquina com a rua Santo Antônio. Felizmente, o fogo não se espalhou e não causou mais prejuízos.

03.08

Um veículo de cor branca pegou fogo, por volta das 21h da noite desta quarta-feira (3), nas proximidades da Praça Tancredo Neves, no bairro da Marambaia, em Belém. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o carro em chamas.

6 de outubro

Um veículo de passeio pegou fogo na avenida José Malcher, próximo ao cruzamento da avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. O incêndio ocorreu por volta das 22h56 de quinta-feira (6). Ninguém se feriu.

15.11

Um carro de passeio pegou fogo, na noite desta terça-feira (15), em frente a um posto de gasolina, localizado na esquina da avenida José Bonifácio com a rua Silva Castro, no bairro do Guamá, em Belém. A reportagem apura o que teria motivado o incêndio e se houve feridos.

16.11

Um veículo pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 16, por volta das 6h, no município de Tailândia, nordeste do Pará. O caso aconteceu na travessa São Félix, bairro Centro. O motorista, de 65 anos, que não teve a identidade divulgada, conseguiu sair a tempo e não ser consumido pelas chamas, junto com o veículo.