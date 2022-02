Incêndio de grandes proporções atinge centro comercial em Porto de Moz; vídeo

Um incêndio de grandes proporções está ocorrendo na sede do município de Porto de Moz, na Ilha do Marajó, na noite desta sexta-feira (11). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que vários prédios estão sendo tomado por chamas.

Um trator auxilia no combate ao incêndio, derrubando parte da estrutura para que as chamas consigam ser contidas mais facilmente. Não há informações de feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que a ocorrência está em andamento. Uma guarnição do 9⁰ Grupamento Militar de Altamira foi acionada para o sinistro.

A reportagem integrada de O Liberal permanece levantando mais informações sobre o fato.

