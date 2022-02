Incêndio consome casa de madeira no bairro do Guamá, em Belém

​Uma casa de madeira de dois andares foi totalmente consumida pelo fogo, na noite desta quinta-feira (10), na passagem Nova 1, no bairro do Guamá, em Belém. O acesso principal ao endereço se dá pela avenida José Bonifácio. O incêndio começou por volta das 18h. Ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local. De acordo com informações repassadas pelos vizinhos, o fogo teria começado no andar de cima do imóvel, a partir de um curto-circuito em um ventilador, cujas chamas teriam passado para o colchão da casa onde morava apenas um casal e duas crianças. A informação não foi confirmada pelos bombeiros, que solicitaram a perícia para apurar a verdadeira causa do incêndio.

No momento do incidente, havia apenas um homem na residência. Ele tentou, por conta própria, apagar o incêndio, sem sucesso. Com a ajuda de moradores, que utilizaram baldes d’água, as chamas foram controladas definitivamente pouco antes das 19h.

O tenente coronel Góes, do Corpo de Bombeiros, explicou que a principal estratégia adotada para evitar com que o fogo atingisse outros imóveis foi realizar o rápido deslocamento da equipe para o local da ocorrência.

“Tem uma unidade aqui próximo, que é o 1º Grupamento de Bombeiro Militar da Cremação. Quando a primeira viatura chegou, já estava vindo reforço de outras unidades para auxiliar nesse combate.​ Graças à ajuda da população, nós conseguimos", declarou.

Ainda na noite desta quinta-feira (10), a Defesa Civil Municipal esteve na passagem Nova 1 para realizar o levantamento de informações e a avaliação do imóvel atingido, para tratar dos procedimentos de assistência às vítimas. Segundo o órgão, outras duas casas foram afetadas. Nesta sexta-feira (11), uma nova vistoria deve ser realizada no local.