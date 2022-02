Incêndio destrói casa; mulher acusa a própria cunhada de atear fogo

Uma casa teve perda total, nesta terça-feira (01), no bairro Adrianópolis, Sul de Manaus (AM), após ser tomada por um incêndio. No momento que as chamas iniciaram, cinco pessoas estavam na residência e mais um animal de estimação. Uma das moradoras, Melina Franca, acusou a própria cunhada de atear fogo no local propositalmente.

Minutos antes do fogo começar, segundo o Portal Holanda, a cunhada teria comentado que iria colocar Melina e o próprio irmão na rua, mas eles tinham pedido um tempo para buscar uma nova residência e fazer a mudança. Os pertences do casal estavam trancados a cadeado em um cômodo, para evitar que fossem jogados na rua.

“Ela [cunhada] trancou a casa e o quarto em que estavam todas as minhas coisas, estávamos guardando por conta das crianças que entravam o tempo todo, e ela que estava ameaçando jogar minhas coisas na rua, então colocamos um cadeado”, disse.

A cunhada da mulher e duas filhas da suspeita não foram encontradas no local. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Manaus. Peritos estiverem na residênci e confirmaram que o espaço não tem condições de servir como moradia e tem risco de desabamento.