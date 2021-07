Imagem Peregrina visita Santarém neste final de semana; confira a agenda

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré se aproxima dos fiéis em Santarém, no oeste paraense, nos dias 10 e 11 de julho, segundo confirmou a Diretoria da Festa. A programação tem início com uma missa celebrada na Catedral Metropolitana, no sábado (10). No domingo (11), a primeira atividade do dia será uma missa na Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, às 7h. O encerramento ocorre na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, a partir das 11h.

Responsável pela agenda, o diretor de evangelização, Roberto Corrêa, explica que as visitas têm como principal objetivo a evangelização. "Desde o ano passado, foi necessário reduzir a presença da Imagem Peregrina nos locais. Sabemos que os fiéis estão necessitados de estarem próximos da Nossa Mãe, e por isso estamos retornando com a agenda e esta visita à Santarém, nos mesmos moldes de segurança e cuidados do ano passado, sem procissões, respeitando o limite de público nas igrejas e ampla divulgação nos veículos de comunicação e redes sociais, para evitar aglomerações", declara Roberto.

"Continuaremos priorizando as visitas aos hospitais, para bênçãos aos enfermos da Covid-19 e outras doenças e aos profissionais de saúde", destaca Roberto. Estão previstas ainda, neste dia, visitas ao Hospital Municipal, Hospital de Campanha, UPA, Hospital São Camilo e Hospital Regional do Baixo Amazonas, encerrando as peregrinações com missa na Igreja

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Confira a programação:

Sábado, 10 de julho

Chegada em Santarém - Recepção com Prefeito Municipal e Arcebispo

07:30h - Catedral Metropolitana (Missa)

09h – Hospital Unimed

09:30 – Hospital Municipal

10h - Hospital São Camilo

10h30 - Asilo São Vicente

11h - Upa 24h

12h -Igreja Sagrada Família (almoço)

13h30 – Hospital de Campanha

14h30 – Hospital Regional do Baixo Amazonas

16h30 – Seminário São Pio X

17h30 – Igreja São João Batista

18h30 – Igreja São Francisco (Missa)

Domingo, 11 de julho

07h - Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe (Missa)

9h30 - Igreja de Santo André

11h - Igreja de Nossa Senhora de Nazaré (encerramento)