Imagem Peregrina faz sua primeira viagem do ano; confira a agenda

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré faz sua primeira viagem do ano nesta sexta-feira, 17. O destino é o estado de São Paulo, para participar da programação dos 35 anos do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. A viagem deve durar quatro dias, terminando na próxima segunda-feira, 20.

Durante a viagem, o diretor secretário Roberto Corrêa e o presidente da Diretoria do Círio, Padre Francisco Assis, vão conduzir a Imagem. A previsão da equipe é chegar em São Paulo por volta das 15h30, na Casa de Formação Aspirantado, onde vivem 18 meninas que se preparam para a vida religiosa.

O Aspirantado consiste no aprofundamento do discernimento vocacional por meio da vivência cotidiana da realidade de uma casa salesiana, da iniciação à vida comunitária e da experiência pastoral em meio à juventude. Em seguida a Imagem segue para o Colégio Maria Mãe do Verbo Encarnado e depois para a Paróquia do Verbo Encarnado, permanecendo no local.

No sábado, dia 18, a Imagem segue para o Convento Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, onde ocorre uma pequena procissão e um terço continuado durante todo o dia e à noite. No domingo, dia 19, ocorre uma Santa Missa celebrando os 35 anos do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará e os votos perpétuos de nove irmãs.

“Depois faremos uma procissão com todas as famílias, cerca de 500 pessoas, até o Seminário, onde ficaremos até o retorno para Belém, na segunda”, destaca Roberto Corrêa, diretor secretário

Sobre o Instituto

O Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará (SSVM) é o ramo feminino da Família Religiosa do Verbo Encarnado. Compõe-se de irmãs tanto de vida apostólica como de vida contemplativa.

O nome “Servidoras” faz referência às mulheres fiéis que se encontravam ao pé da cruz. A segunda parte do nome “do Senhor e da Virgem de Matará” se refere a Cristo Crucificado e a sua Mãe Santíssima. As irmãs se comprometem no estudo e ensino em universidades e colégios; na catequese e oratórios; na educação e formação cristã de crianças e jovens; nas obras de caridade com os mais necessitados.