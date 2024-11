Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré recebe homenagens em Brasília

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está em Brasília (DF) para uma série de homenagens nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27). Nesta terça-feira, a programação incluiu a recepção da imagem no santuário Nossa Senhora da Saúde às 19h30, seguida da recitação do terço, conduzido pelas irmãs Keller Jenny Cordeiro e Denise Cristina Alves, da congregação das Irmãs Mensageiras do Espírito Santo.

VEJA MAIS

Hoje pela manhã, às 10h, ocorreu uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em reconhecimento ao significado religioso e cultural do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações de fé do Brasil. A iniciativa de levar a imagem à Câmara teve início em 2015 e, desde então, tornou-se um evento anual.

A programação continua nesta quarta-feira (27), com uma visita à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) às 8h30. À tarde, a imagem retorna ao santuário Nossa Senhora da Saúde, onde o terço será rezado às 16h, seguido de missa às 17h, presidida pelo bispo auxiliar de Brasília, dom Ricardo Hoepers, que também é secretário-geral da CNBB.

O Círio de Nazaré, realizado anualmente no segundo domingo de outubro, atrai mais de 2 milhões de fiéis a uma procissão de 3,6 km em Belém, acompanhando a berlinda que transporta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o evento reforça a devoção à padroeira do Pará em diferentes regiões do Brasil.