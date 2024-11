Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Brasília esta semana

Entre os dias 26 e 27 de novembro, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Brasília, no Distrito Federal. Na ocasião, a Virgem de Nazaré será homenageada em sessão solene realizada na Câmara dos Deputados, a partir das 10h, na quarta-feira (27).

Esse símbolo da fé mariana dos paraenses vai desembarcar em Brasília às 19h30 do dia 26 de novembro, e será conduzida até o Santuário Nossa Senhora da Saúde, local onde recebe a Acolhida. Em seguida, será rezado o Santo Terço, conduzido pelas Irmãs Mensageiras do Espírito Santo: Ir. Keller Jenny Cordeiro e Ir. Denise Cristina Alves.

No dia seguinte (27/11), às 10h, a Imagem Peregrina será homenageada em uma Sessão Solene, na Câmara dos Deputados.

A ideia de levá-la até o Parlamento Federal surgiu em 2015, com o objetivo de celebrar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. “Desde 2015, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é um momento de fé e união que emociona Brasília. Este ano, não será diferente. A Mãe de Nazaré, que percorre as ruas de Belém no Círio, estará conosco nesses dois dias”, disse o deputado federal Joaquim Passarinho, que é o idealizador da visita da Imagem.

“Trazer a imagem da Rainha da Amazônia para dentro do Congresso Nacional, para rezar por todos, Parlamentares e Servidores, é uma parada para reflexão, para oração, para uma conexão com o ‘Palavra’, mostrar quem somos e para quem trabalhamos. Além dessa inspiração, damos a oportunidade para Paraenses e Amazônidas que residem em Brasília um momento, um reencontro com nossa Mãe”, celebra o deputado.

A visita da Imagem na capital federal se encerra na quarta-feira às 16h, após a celebração do Santo Terço, e, em seguida, às 17h, haverá a celebração da Santa Missa, celebrada por Dom Ricardo, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Ambas as cerimônias serão no Santuário Nossa Senhora da Saúde.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)