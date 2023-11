Imagem Peregrina de Nossa Senhora é homenageada em Brasília, Distrito Federal

Uma Sessão Solene em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré foi realizada na manhã desta quarta-feira (22), na Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal. A cerimônia, que ocorre todos os anos desde 2015, contou com a presença da imagem peregrina e tem o intuito de celebrar a grande festa do Círio e honrar a rainha da Amazônia. Membros da Diretoria da Festa de Nazaré também participaram do ato e destacaram a importância de falar e levar o amor da mãe de cristo à todo o mundo.

A cerimônia é uma idealização do deputado federal Joaquim Passarinho. Desde que ocorreu pela primeira vez, busca expor a importância da tradicional festividade religiosa paraense.

Em um dos momentos de fala no congresso nacional, o padre Lima apontou como Maria está perto de todos os filhos.

“Para nós é uma alegria acompanhar essa peregrinação e trazer a imagem até esta casa, que é muito importante para o povo brasileiro. Nossa Senhora compreende bem a missão que foi dada por Deus, de ser mãe de Jesus e também ser mãe do povo e da igreja. Isso quer dizer que Nossa Senhora não se cansa em nenhum momento de interceder por seus filhos e de estar ao lado daqueles que se reconhecem como filhos dela. Em seus diversos títulos, ela passa a ver as características do povo. Ou seja, Nossa Senhora possui as características do povo da Amazônia e do Pará. Ela está muito próxima de nós, seus filhos”, disse.

Durante toda a estadia da Imagem Peregrina no local, várias homenagens foram realizadas por meio de canções de adoração e orações em agradecimento pelo momento em união no local.

Programação

Nesta quarta-feira a Imagem Peregrina também estará em Belo Horizonte, com o objetivo de reverberar, em Minas, a mobilização de fé que o Círio de Nazaré proporciona em Belém. A visita é realizada pela segunda vez no Estado e é fruto do esforço dos fiéis residentes em Minas Gerais, que se uniram, ainda em 2022, para organizar o evento. Nossa senhora passará por várias paróquias da capital, além de Mariana e Ouro Preto.

Até domingo (26/11), serão celebradas missas em diversas paróquias e estão previstas visitas, momento devocional, terço, procissão luminosa, vigília e ofício cantado. Toda a programação está sendo organizada pelo Padre Antônio Monteiro, da Capela do Colégio Arnaldo, e pelo Frei Alan Fábio, da Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Locais de visitas

As doze paróquias que receberão a imagem prepararam uma programação especial para acolher os fiéis, com missas, terços e vigílias, além de uma procissão luminosa no dia 25/11.

22/11

20h30 - Recepção no saguão do Aeroporto de Confins e carreata até a Capela do Colégio Arnaldo (Rua Ceará esquina com Avenida Carandaí – Funcionários, BH/MG)

22h - Missa e vigília: Capela do Colégio Arnaldo

23/11

6h - Missa: Capela do Colégio Arnaldo

10h30 - Chegada a Mariana/MG

15h - Missa: Catedral da Sé (Rua Direita, 8 – Mariana/MG)

19h - Missa: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo (Rua Praça Filipe dos Santos, s/nº – Centro, Cachoeira do Campo/Ouro Preto/MG)

24/11

6h30 - Missa: Capela do Colégio Arnaldo

8h - Missa e momento mariano: alunos e funcionários do Colégio Arnaldo

11h - Visita: Canção Nova (Rua Boaventura, 1836, Loja 7 – Jaraguá, BH/MG)

12h - Terço: Paróquia Nossa Senhora da Graças (Rua Jequiriçá, 54 – Concórdia, BH/MG)

13h30 - Missa: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Rua Carmésia, 540 – Santa Inês, BH/MG)

15h - Missa: Paróquia Santa Teresa (Praça Duque de Caxias, 200 – Santa Tereza, BH/MG)

17h - Momento devocional, terço e missa: Basílica Nossa Senhora de Lourdes (Rua da Bahia, 1596 – Lourdes, BH/MG)

20h - Visita: Comunidade Gospa Mira (Rua Matias Aíres, 96 – Santa Maria, BH/MG)

25/11

10h - Missa: Paróquia São Mateus (Rua Joaquim Linhares, 47 – Anchieta, BH/MG)

12h - Missa: Paróquia São João Evangelista (Rua do Ouro, 1050 – Serra, BH/MG)

16h30 - Concentração e procissão luminosa, saindo da Capela do Colégio Arnaldo, em direção à Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Rua Grão Mogol, 502 – Carmo/Sion, BH/MG)

19h - Missa e vigília: Paróquia Nossa Senhora do Carmo

26/11

8h - Missa: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Praça Carlos Chagas, 33 – Santo Agostinho, BH/MG)

10h - Missa e ofício cantado: Paróquia Nossa Senhora do Carmo

15h - Missa dos enfermos: Paróquia Nossa Senhora do Carmo

18h - Missa de despedida: Capela do Colégio Arnaldo