III Acampamento Arquidiocesano da Juventude será realizado em Marituba; veja como se inscrever

Jovens das diversas paróquias e pertencentes as novas comunidades, congregações e demais expressões juvenis, entre 15 a 29 anos podem se inscrever no III Acampamento Arquidiocesano da Juventude a ser realizado de 4 a 7 de julho na casa de retiro Tagaste, no bairro do Uriboca, em Marituba. Para os menores de idade, faz-se necessário a apresentação de uma autorização formal escrita e assinada pelo seu responsável. O evento é promovido pela Arquidiocese de Belém, por meio do Setor da Juventude. O valor da inscrição é R$120 e pode ser feita no site do Setor da Juventude.

O acampamento, que esse ano tem o tema “Peregrinos da Esperança”, será realizado em quatro dias de programação com atividades de lazer, esportes, formações pensadas e executadas por jovens que já vivem uma experiência de trabalho juvenil. Além disso, a juventude participa de gincanas, trilhas, Adoração ao Santíssimo Sacramento e shows católicos. O Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, fará a missa de abertura do acampamento.

Os organizadores estimam a participação de mais de 2.000 jovens na edição de 2024. Em 2023 cerca de 1.000 jovens participaram do acampamento, que é organizado desde 2022 pela Arquidiocese de Belém.

O que levar e não levar para o acampamento

Os jovens inscritos devem levar para o acampamento os seguintes itens: barraca de acampar; lençol, toalha e materiais de higiene pessoal; levar roupas esportivas, para a missa e adoração; lanterna e repelente; bíblia, caderno caneta e terço; garrafa de água e remédios de uso contínuo. A Arquidiocese recomenda não levar objetos de alto valor e caixa de som.

Serviço:

III Acampamento Arquidiocesano da Juventude

Data: de 4 a 7 de julho

Local: retiro Tagaste, no bairro do Uriboca, em Marituba

Valor: R$ 120

Inscrição: site do Setor da Juventude

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)