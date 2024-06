Enchentes no Rio Grande do Sul: Arquidiocese de Belém planeja enviar uma 3ª carreta com donativos

As 105 paróquias da Arquidiocese de Belém permanecem engajadas na campanha "Juntos Somos Mais Fortes" de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul. Como informou o diácono Alexandre Morais, envolvido nesse processo de solidariedade com o povo gaúcho, desde maio, foram recebidos donativos em quantidade suficiente para preencher duas carretas, e há mais itens para serem entregues aos destinatários, correspondendo a uma terceira carreta.

Na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro histórico da Cidade Velha, funciona um posto de arrecadação de donativos. Esse posto recebe os itens desde 8 de maio e tem previsão de permanecer em funcionamento até o próximo sábado.



Como parte da campanha, podem ser doados na paróquia: álcool, purificador de água, material de higiene pessoal, pilhas, lanternas, absorventes, enxaguante bucal, fraldas geriátricas, lenços umedecidos, comida para pets e roupas para o frio. As doações são feitas em horário comercial.

A Arquidiocese de Belém acompanha as demandas das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e, dependendo do cenário social e do nível das águas naquele estado, poderá prorrogar a arrecadação de donativos até a segunda-feira (10), na primeira parte das ações. Tudo em sintonia com o Regional da Cáritas do Sul III. Como parte da campanha "Junto Somos Mais Fortes", a Arquidiocese de Belém se integra às campanhas dos governos municipais e estadual em prol das vítimas do Rio Grande do Sul.

Concerto

A partir das 19h30 desta quinta-feira (6), a Catedral Metropolitana de Belém promoverá o Concerto Beneficente para arrecadar donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O concerto reunirá os musicistas Dione Colares, Paulo José Campos de Melo e Carolina Faria e do coral Schola Cantorum da própria Catedral.

A entrada na Sé corresponderá a alimentos não perecíveis, cobertores e material de higiene pessoal.

Exército

O Quartel General Integrado (QGI) do Comando Militar do Norte / Exército Brasileiro está no trabalho integrado com a Defesa Civil e vai receber doações até esta sexta-feira (7). Podem ser doados roupas, sapatos, cobertores, remédios, materiais para pet, água, brinquedos, livros e outros itens essenciais.

As doações podem ser feitas no QGI na avenida João Diogo, 458, em frente à Praça da Bandeira, das 9h às 16h.