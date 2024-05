Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza 'mega acampamento do bem' no 'Mané Garrincha', em Brasília

De 29 de maio a 1º de junho, a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), receberá 20 mil pessoas vindas de diversos países para a Convenção Jovem Maranata, promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentre os participantes, 1.343 sairão do Pará.

Com uma megaestrutura de acampamento, programação diversificada e atividades em vários pontos da cidade, o evento proporcionará aos participantes uma experiência multicultural e o exercício da solidariedade.

A Convenção Jovem Maranata é, em suma, uma celebração do trabalho social e espiritual que os jovens adventistas desempenham em suas igrejas e comunidades. Encontros semelhantes ocorrem com frequência pelo país, mas é a primeira vez em 22 anos que é realizado em dimensão internacional. O evento proporcionará aos participantes interação e networking, imersão em outras culturas, inspiração e capacitação.

Além de acompanhar as programações que acontecem no palco dentro da arena, os participantes serão divididos em grupos que se revezarão em atividades como semiplenárias, workshops, turismo pela cidade e visita à Expoleader (feira com stands, shopping e museu, erguida dentro do estádio).

A Caminhada pela Paz será realizada no sábado (dia 1º), às 15 horas. Todos os participantes do evento sairão do estádio em direção à Praça do Buriti, onde farão uma oração pela paz entre as nações. Em parceria com o Hemocentro de Brasília, o projeto Vida por Vidas recrutará voluntários para doarem sangue. Na sexta-feira (30) e no sábado (1º), um ônibus estará à disposição para levá-los ao Hemocentro. A iniciativa possibilitará até 200 doadores por dia.

Em parceria com a ADRA, os participantes serão incentivados, durante o evento, a doarem para as vítimas a das enchentes no Rio Grande do Sul. Um acampamento com 18 mil barracas será montado para os participantes no estacionamento do estádio. A área contará com duas megacozinhas, dois megabanheiros com chuveiros elétricos, um posto de saúde e um hospital com UTI.

A Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), receberá 20 mil pessoas vindas de diversos países para a Convenção Jovem Maranata (Divulgação: Igreja Adventista do Sétimo Dia)

Inclusão e acessibilidade

As programações do palco terão interpretação em Libras nos telões e tradução simultânea de algumas partes do programa, que pode ser acompanhada via rádio nos aparelhos particulares. O evento também contará com uma sala de autorregulação para participantes autistas ou que sofrem de ansiedade.

O ambiente terá ainda o apoio de profissionais ligados ao centro Psyson. O evento é destinado a pessoas que atuam na liderança de grupos de jovens em suas igrejas. 18 nacionalidades estão representadas entre os participantes inscritos. A programação não será aberta ao público geral.

Detalhes sobre o evento e sobre as atividades estão disponíveis em:

Site - maranataja.com

App – Maranata JA (Google Play e IOS)