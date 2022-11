Clube dos desbravadores reúne 4 mil jovens de vários municípios paraenses em Castanhal

Castanhal recebeu no último final de semana um bairro totalmente improvisado por barracas. A estrutura foi montada no Parque de Exposições Predo Coelho e abrigou cerca de 4 mil jovens. Foi o tradicional Campori que é um acampamento de escotismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), que já ocorre há oito anos. A última edição desse evento ocorreu em 2017 e precisou ser adiado em anos anteriores em função da pandemia.

Os jovens são chamados de desbravadores, que estão divididos em 120 clubes de mais de 50 cidades do Pará.

Parque de exposições de Castanhal abrigou milhares de barracas do Campori (Divulgação/ Ascom/ IASD)

O evento contou com várias atividades e em uma delas os acampantes saíram sair pelas ruas próximas ao parque para uma caminhada de conscientização pela vida. O Clube de Desbravadores é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia destinado a juvenis de 10 a 15 anos de idade. Em reuniões semanais, eles aprendem, de forma lúdica, lições sobre a natureza, saúde, cidadania, bíblia, além de desenvolverem talentos e habilidades em diversas áreas.

O coordenador dos desbravadores e organizador geral do Campori, Jimys Isacksson, contou que o Clube de Desbravadores existe no mundo, há mais de 70 anos, com um propósito de crescimento integral, desenvolvimento físico, mental e espiritual de juvenis e adolescentes entre 10 e 15 anos. “Ele trabalha especialidades e tudo focando no desenvolvimento integral e harmonioso dos participantes. Aqui no território da Igreja Adventista no Norte do Pará, nós temos 268 clubes com mais de 6 mil meninos e meninas participando e que se reúnem toda semana para executar diversas atividades em suas igrejas. O Campori nada mais é do que um grande acampamento com milhares de desbravadores reunidos para celebrar e pôr em prática tudo aquilo que eles aprendem nos clubes”, disse.

Ricardo Gomes, de 11 anos, é desbravador há poucos meses, e participa do clube de desbravadores da Igreja Adventista do bairro da Guanabara, em Ananindeua. Para o jovem a participação do clube dos desbravadores está mudando até o comportamento com os pais.

“Meus amigos me chamaram para um culto na igreja e eu conheci o Henrique, capitão de uma unidade de desbravadores. Ele me chamou para participar das reuniões do clube. Lá a gente faz atividade física, caminhada e joga futebol, me divirto muito brincando com eles. Eu aprendo no clube a amar o próximo, ao acordar agradecer a Deus pelo dia, fazendo uma oração, e estudar a Bíblia diariamente, ser sempre alegre e agradecido. O clube me ensina a ser obediente ao meus pais, foi a primeira coisa que aprendi com o clube. Aprendi a amar mais a escola, eu era muito desobediente e estou melhorando”, contou o jovem.

O Campori de Castanhal foi o primeiro da jovem Dávilla Gabriele Oliveira, de 15 anos. Ela faz parte do clube de Castanhal desde os 11 anos

“Foi avó me levou para participar do Clube de Desbravadores. Ela congrega na Igreja Adventista há muito tempo, e sempre falava para os meus pais me levarem para as atividades do clube. Eu aprendo muitas coisas, por exemplo, ter habilidade para fazer diversos tipos de nós em caso de necessidade, aprendi a me desenvolver de modo espiritual, físico e mental. O Campori está sendo uma das melhores experiências da minha vida e está me fazendo refletir sobre várias coisas. Já estou pensado em como vai ser o Campori de São Luiz, no ano que vem”, disse.

Sobre o Campori de Desbravadores

Uma das atividades preferidas dos desbravadores é acampar com o seu clube. É uma oportunidade para se aventurarem na natureza, estarem entre amigos e colocarem em prática muitas das lições que aprendem nas reuniões semanais. Os camporis são grandes acampamentos que reúnem vários clubes de uma determinada região. Além da programação de palco em todas as manhãs e noites, os participantes dos camporis passam o dia em atividades que somam pontos para os seus clubes, como numa gincana.