Igarapé: Ótima opção para quem quer fugir da agitação das praias neste verão

Um balneário para descansar, fugir da agitação e ainda tomar um banho super gelado para espantar o calor. Isso tudo o veranista encontra nos igarapés da região nordeste do estado. Um deles é o balneário Kikuchi, localizado no quilômetro 11 da PA-136, em Castanhal.

Uma ótima pedida para quem ainda não tem um roteiro de férias. O balneário fica a 20 minutos do centro de Castanhal e o acesso pode ser de carro particular, carro de aplicativo ou motocicleta. Caso o veranista saia do terminal rodoviário de Belém, pode pegar uma van, micro ônibus ou ônibus com destino a Terra Alta e descer em frente ao balneário.

O igarapé sem dúvidas é o principal atrativo, com águas claras e geladas. Quase uma piscina natural, cercado de árvores. Um lugar calmo, mas com bastante espaço para as crianças.

Para entrar no balneário Kikuchi paga-se o valor de 3 reais por pessoa e os pratos custam de 35 a 120 reais. O carro chefe é a carne de sol com macaxeira frita servida na telha.

Nessas férias escolares o balneário foi a escolha da recepcionista Ana Lisboa, que há 11 anos prefere a tranquilidade. “Como é bem pertinho de Castanhal eu venho sempre que dá calor. Trago as crianças que estão de férias. A gente curte um pouquinho e volta para casa satisfeito. Essa tranquilidade é também algo maravilhoso e bem diferente se estivéssemos em alguma praia”, explicou.

Um balneário para descansar, fugir da agitação e ainda tomar um banho super gelado para espantar (Reprodução/Redes Sociais)

A vendedor Nonato Rodrigues também não troca os balneários pelas praias durante as férias de julho. Para ele, o lugar oferece tranquilidade para os pais. “A gente pode ficar mais à vontade porque sabemos que nossos filhos estão brincando e se divertindo sem correr o perigo que as praias oferecem em alta temporada. Também levamos em conta o ambiente familiar que os balneários oferecem”, destacou.

E permitida a entrada de cachorros, porém eles só não podem e tomar banho no igarapé.

Para manter a tranquilidade dos frequentadores, o proprietário não permite sons automotivos. “Resolvemos abrir ao público em 2020, porque antes era particular e nossa proposta sempre foi dar tranquilidade. Nosso igarapé é pequeno, mas é limpo e isso tudo atrais cada vez mais famílias com crianças e pessoas idosas. Todos podem se divertir e descasar que também é importante”, contou Kiochi Luan Kikuchi.