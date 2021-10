Idosa encontrada em casa repleta de lixo é resgatada em Santarém

Uma idosa, de 74 anos, em condições de extrema vulnerabilidade, foi resgatada da casa onde morava sozinha há pelo menos 30 anos, após determinação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), na tarde desta terça-feira (5). O imóvel é pouco iluminado, repleto de lixo, não possui móvel ou eletrodoméstico, mas tem energia elétrica. A única água disponível é a da torneira da pia, que se encontra em condições insalubres.

De acordo com o enfermeiro de atendimento do Samu, Joziel Colares, o Ministério Público solicitou o resgate para que a idosa possa receber tratamento. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal, apresentando sinais de surto psiquiátrico.

“Infelizmente, a gente observa a parte desumana que essa idosa estava vivendo. Por várias vezes, os órgãos tentaram tirar ela daqui, mas não conseguiram, mas ela encontrava-se em situação de risco. Hoje, através dessa força-tarefa, nós conseguimos. Ela será encaminhada para o Hospital Municipal de Santarém para receber tratamento’, disse.

Segundo uma pessoa que se identificou como amiga da idosa, um sobrinho dava suporte à vítima, fazendo compras e pagando as contas da casa. Ainda de acordo com a vizinha, a idosa começou a apresentar problemas psicológicos após a morte de um filho adotivo, ocorrido há alguns anos.

“Quando nós a conhecemos, ela era cozinheira de embarcação, tinha uma vida normal. Depois que o filho adotivo dela morreu, em um acidente, ela ficou assim, gritava, falava sozinha, não deixava ninguém limpar a casa dela e não aceitava sair daqui”, relatou.

O Ministério Público do Pará acompanha o caso desde o fim de agosto, passando a cobrar das autoridades que realizassem o atendimento médico e social da idosa.