Idosa de 108 anos morre de covid-19 em Belém; Pará registra 9.290 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou, nesta sexta-feira (12), "mais 167 novos casos e 14 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias". A Sespa inforam que em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 1.121 casos e 32 óbitos ocorridos em dias anteriores. "Agora são 382.212 casos e 9.290 óbitos no Pará", completa o órgão do Governo do Estado.

São 356.032 pacientes recuperados; 1.830 casos em análise e 64.502 descartados. O Pará registra taxa de letalidade de 2,43%.

A média de ocupação de leitos estaduais nas regiões do Pará é de 59,77% para 783 leitos clínicos e de 81,62% para 495 leitos de UTI.

Já a disponibilidade de leitos estaduais é de: clínicos - de 823 ofertados, 329 disponíveis (ocupação de 60,02%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 1 disponível (ocupação de 85,71%); UTI Adulto - de 511 ofertados, 96 disponíveis (ocupação de 81,21%); UTI Pediátrica - de 10 ofertados, 6 disponíveis (ocupação de 40%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 33,33%).