Ideflor-Bio monitora e faz salvamento de espécies no Lago Grande, em Monte Alegre

Em resposta à estiagem prolongada e aos efeitos das mudanças climáticas, desde junho deste ano, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), por meio da Gerência da Região Administrativa da Calha Norte 1 (GRCN1), realiza monitoramento contínuo das espécies aquáticas e ações de salvamento no Lago Grande, em Monte Alegre, realocando animais para áreas mais profundas e seguras.

Para dar suporte a essas atividades, foi construída uma base provisória de apoio dentro da área do Lago Grande, permitindo que a equipe técnica execute os trabalhos. O Ideflor-Bio informou que conta com o envolvimento direto de comunitários e com parcerias importantes, como a da Secretaria de Meio Ambiente de Monte Alegre e da Polícia Militar, ampliando o alcance das ações e reforçando o compromisso conjunto com a sustentabilidade local.

Parceria

“A presença de uma base de apoio e a integração com a comunidade e instituições parceiras são fundamentais para a efetividade das nossas ações de preservação e segurança ambiental na região. Estamos comprometidos com a proteção da fauna e flora de Monte Alegre, assegurando que o Lago Grande continue a ser um ambiente seguro e preservado”, afirmou o diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação (DGMUC) do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho.

Para o titular da GRNC1, Jorge Braga, a presença constante das equipes no Lago Grande tem sido essencial para proteger a fauna local, especialmente em um período de estiagem tão severo.

“Realizamos o monitoramento e salvamento de espécies aquáticas, transportando-as para áreas mais profundas e seguras, de forma a garantir sua sobrevivência e reduzir os impactos ambientais. A colaboração com a comunidade local e as parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente de Monte Alegre e a Polícia Militar têm sido fundamentais para ampliar o alcance e a eficácia dessas ações, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e preservação da biodiversidade na Calha Norte”, destacou.