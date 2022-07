Hotelaria de Barcarena se prepara para o primeiro veraneio sem restrições sanitárias

Após dois anos de pandemia, o setor de hotelaria paraense se prepara para ter o primeiro veraneio sem restrições sanitárias. Neste ano, com a ocupação de todos os leitos liberada e o fim do uso obrigatório de máscaras, empresários de Barcarena estão otimistas para o aumento da procura neste mês de julho.

A cidade da Região Metropolitana de Belém tem ao menos 20 hotéis e pousadas, informou a Associação de Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRB-PA). Fernando Soares, assessor jurídico da entidade, explica que a cidade não é tradicionalmente um destino turístico do paraense, mas é uma das opções preferidas de quem mora na região para passar um final de semana, descansar e tomar um banho de praia.

VEJA MAIS

“Acreditamos que agora, com o abrandamento da pandemia, é provável que trabalhadores do setor tenham ainda mais lucro nesse mês de férias escolares. Caripi não é um destino popular paraense, porém, é bem conhecida na Grande Belém por quem busca um espaço tranquilo e pernoitar um final de semana no máximo”, explica.

Luiz Souza Filho, presidente da Associação Empresarial de Barcarena (Assemb), afirma que neste mês de julho, as belezas naturais da cidade devem atrair mais turistas à cidade. “Hoje, atualmente, no mês de julho, com a nova orla de Caripi, o município atrai muitos turistas por conta das praias e balneários, principalmente nesse mês de veraneio do paraense”, disse.

Atualmente, a instituição tem seis empresas do ramo associadas. Segundo Luiz, o mercado de hotelaria vem crescendo em Barcarena. “Felizmente nossa economia está bastante aquecida por conta das novas empresas que vem chegando”, explica.

“O turismo empresarial é muito forte em Barcarena. Por se tratar de uma cidade portuária, a cada momento, a cidade recebe mais investimentos na área logísticas, e isso faz com que surjam novas oportunidades de empregos e assim, aumenta também a ocupação dos hotéis, fazendo a economia girar”, finalizou.

Expectativa de superação

O empresário do ramo, Michel Kozak, está com a expectativa de que a ocupação dos hotéis que administra seja superada neste mês de julho. Ele conta que em 2020, ano em que começou a pandemia, foi um ano difícil para quem trabalha na área, mas que desde o ano passado vem superando.

“Em 2020 foi um ano desafiador, quando precisamos fechar um dos nossos hotéis por quatro meses devido à queda na demanda. Já em 2021, Barcarena reagiu, foi quando tivemos a maior ocupação em julho nos últimos 10 anos. É um sinal que o município teve força para continuar trazendo pessoas mesmo em tempo de pandemia”, contou.

Michel explica que, por conta do turismo empresarial, nos dias úteis os hotéis e pousadas recebem o público das empresas e, aos finais de semana, o público do veraneio que vem da capital paraense, Moju, Tucuruí, Abaetetuba, Acará e outros municípios próximos.

“Por conta das empresas instaladas na cidade, os hotéis têm uma ocupação maior de segunda a sexta, sendo os trabalhadores da indústria responsáveis por essa estadia. Agora, com a reforma da Orla de Caripi, o mês de julho é o mês em que essa tendência se inverte”, exemplificou Kozak.

Onde ficar

Samaúma Park Hotel, Praia do Caripi

Vila dos Cabanos - Barcarena

(91) 3322.8000

Hotel Equinócios, na Vila dos Cabanos e no Laranjal - Barcarena

(91) 3754-3888 e (91) 3754-1187