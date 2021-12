Hospital Regional do Tapajós abre processo seletivo com salários de até R$ 2,6 mil

O Instituto Social Mais Saúde, que administra o Hospital Regional Público do Tapajós, localizado em Itaituba (PA), abriu processo seletivo para cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 30 de dezembro de 2021.

As vagas disponíveis são para Enfermeiros, com valor salarial de R$ 2.690,00 e para técnico de enfermagem, com recebimento bruto de R$ 1.200,00.

A contratação acontecerá por meio da análise curricular. Os interessados precisam enviar o currículo para o e-mail selecao@itaituba.institutomaissaude.org.br e devem escrever como título o nome da vaga de interesse. O Instituto reforça que é importante ficar atento ao prazo final para envio do documento.