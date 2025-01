Vídeo: Amar é um santo remédio! Pacientes se casam em hospital de Santarém

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) promoveu, nesta segunda-feira (20), a cerimônia de casamento do paciente Lourenço Cardoso da Silva, 66. Ele está hospitalizado no HMS desde 10 de janeiro. A cerimônia aconteceu no espaço Mãos Amigas na Ação Social (Manas) com o empenho da equipe da unidade.

Morador de Oriximiná, Lourenço manifestou o desejo de oficializar sua união com Ana Cláudia, com quem vive desde 2009. Mesmo em tratamento de diálise, ele não quis esperar mais para realizar esse sonho.

A equipe do HMS se mobilizou, preparou a noiva com vestido e maquiagem, arrumou o espaço com uma decoração romântica e preparou o noivo com o mesmo carinho. A cerimônia contou com a presença de profissionais de diversas áreas do hospital, além da secretária adjunta de saúde, Irlaine Figueira e da equipe do Centro de Hemodiálise, onde ele faz tratamento.

VEJA MAIS

A psicóloga Narjara Dantas, que atua no HMS, afirmou que esse tipo de acontecimento é importante, pois contribui para o processo de humanização tão necessária nos dias de hoje na área da saúde. "Ver esse sonho se tornar realidade foi emocionante para todos nós. Esse tipo de momento reforça a humanização que carregamos no cuidado com nossos pacientes. Esse foi o primeiro casamento celebrado no hospital", contou.

Embora não haja planos imediatos para uma lua de mel, o casal sonha com o futuro e aguarda ansiosamente o momento de retornar para casa. Lourenço falou sobre a felicidade do momento da união.

"Esse momento supera todas as expectativas. Estou grato por todo o apoio que recebemos e por poder unir minha vida à dela de forma tão especial. Não esperávamos uma festa tão bonita e tanto carinho que recebemos".