No leito do hospital, torcedor emocionado pede para tocar o hino do Remo e vídeo viraliza

A frase “Não é só futebol” é bastante usada para exemplificar situações em que o amor pelo clube vai além das quatro linhas. Nesta véspera de Natal, o Remo publicou um vídeo de um torcedor azulino, que está internado no Pronto Socorro Municipal da 14, que pediu para que músicos tocassem o hino do Leão Azul.

O vídeo com os músicos tocando o hino do Remo no cavaquinho e no violino, deixou o torcedor (que não foi identificado), bastante emocionado e foi às lágrimas em seu leito. O clube postou o vídeo com a seguinte legenda:

“Nunca será só futebol! Foi nesse clima de Natal, que a violinista @tcarneiro7, tocou na manhã desta terça-feira (24), no PSM da 14, para o paciente que pediu o hino do Clube do Remo. Uma emoção sem igual para ele e todos os azulinos (as)!”

Nas redes sociais, muitos torcedores comentaram na publicação pedindo saúdo ao torcedor azulino:

“Que Deus lhe cubra de saúde”

“Deus restaure a saúde dele”

“Que Deus providencie a cura desse azulino”

“Força, guerreiro. Que Deus restabeleça a sua saúde para vermos o nosso Leão Azul brilhar na Série B. Feliz Natal”