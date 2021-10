Hospital de Campanha de Santarém encerra as atividades neste domingo (31)

O Hospital de Campanha de Santarém (HCS), no oeste do Pará, vai encerrar as atividades assistenciais na manhã deste domingo (31), após 8 meses de atuação no combate à Covid-19. Na ocasião, os últimos 4 pacientes da unidade vão receber alta médica.

O HCS iniciou as atividades no dia 19 de fevereiro deste ano. No total, a instalação recebeu, em pouco mais de oito meses de funcionamento, 806 pacientes. Desses, 664 receberam alta médica e 122 foram transferidos para outras unidades. A Unidade atendeu pacientes positivados com a Covid-19 da região oeste do Pará, Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós - até o encerramento, 87 pacientes foram atendidas transferidos de 13 municípios dessas regiões.

O Campanha foi inaugurado iniciou com 60 leitos disponíveis. Desses, 56 clínicos e 4 de estabilização. Depois de quatro meses de operação e com diminuição dos casos da doença na região, o número de leitos diminuiu para 40.

Os pacientes internados na Unidade recebem atendimento clínico, nutricional, psicológico, de assistência social e fisioterapia, com a retaguarda de alguns projetos de humanização. Entre eles, destaca-se o projeto “Cabine do Amor”, que foi reconhecido nacionalmente por meio de uma reportagem no programa Fantástico. O projeto oportunizou um abraço carinhoso entre quem está internado e uma pessoa da família.

O HCS é fruto de parceria entre governo do Estado e prefeitura de Santarém e é gerido pelo Instituto Social Mais Saúde.