Hospital de Barcarena registra o nascimento de dois super bebês em menos de 24h

Nesta sexta feira (8), a equipe de obstetrícia do Hospital Materno-Infantil de Barcarena teve duas gratas surpresas com as chegadas de Mikael Ribeiro, com 56 cm e 5,2 kg, e menos de 24 horas depois, de Anna Helena, com 4,7 kg e 53 cm. Os dois são os maiores bebês nascidos na unidade desde a inauguração, em setembro de 2018.

A enfermeira obstetra, Natália Cunha, bebês com mais de 50 cm ou pesando acima de 3,5kg são atípicos. “Normalmente, recém-nascidos nascem com peso entre 2,8kg e 3,5kg, em parto normal ou cesárea”, explica.

Michele Ribeiro, mãe de Mikael, contou que já sabia que o filho seria um bebezão pois isso está na genética da família (Ascom HMIB)

O coordenador de enfermagem do hospital, Geovanny Magalhães, contou que a unidade já registrou o nascimento de outras crianças consideradas grandes, mas que Mikael e Anna Helena supreenderam a todos, especialmente porque nasceram com intervalo de menos de 24 horas. Felizmente todos estão bem, tanto as mães como os bebês, que são fortes e saudáveis.”

Michele Ribeiro, mãe de Mikael, contou que já sabia que o filho seria um bebezão. “No ultrassom com seis meses de gravidez ele estava com 1.243 gramas, foi quando descobri que ele ia ser grande, porque toda a família é grande. Agora com mais de 5kg realmente foi uma surpresa. Esperei seis anos por um menino, e ele chegou um dia antes do meu aniversário. Um presentão”, comemorou.

Carolanne Rodrigues, mãe de Anna Helena, se surpreendeu porque não há histórico de bebês grandes na família. (Ascom HMIB)

Já para Carolanne Rodrigues, de 23 anos, mãe de Anna Helena, a surpresa foi inevitável. Mãe de primeira viagem como também, ela disse que não há histórico de bebês grandes na família. “A última ultrassom, feita em 12 de novembro, mostrou que seria grande, estava com mais de dois quilos, mas ela dobrou de tamanho e de peso em um mês. Eu nunca vou esquecer isso. Todos estão ansiosos para ver essa grandona.”