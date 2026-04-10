Hospital da Mulher do Pará alcança 500 mil atendimentos e transforma vida de pacientes em um ano

A dor persistente que afetava a rotina da autônoma Adriana Teixeira, 46 anos, moradora do município de Ananindeua, finalmente teve explicação e tratamento adequado no Hospital da Mulher do Pará (HMPA). Após sucessivas tentativas sem diagnóstico em outros serviços, foi na unidade estadual que ela descobriu a endometriose e conseguiu realizar a cirurgia necessária.

“Eu fiquei muito alegre por ter feito a minha cirurgia, porque eu sentia dores todos os dias, mas não dava nada nos exames que eu fazia. Eu sabia que não era normal a dor no ventre e nas pernas. Foi nesse hospital que descobriram a endometriose. Fiz todos os exames e a médica explicou que era necessária a cirurgia”, relatou a paciente.

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O caso da paciente integra um marco expressivo alcançado pelo HMPA: 500 mil atendimentos realizados em pouco mais de um ano de funcionamento, contemplando mulheres de todos os 144 municípios paraenses. Nesse período, a unidade contabilizou mais de 390 mil exames de imagem e laboratoriais, ultrapassou 100 mil consultas médicas, realizou quase 10 mil cirurgias e efetuou cerca de quatro mil atendimentos de urgência e emergência.

Hospital da Mulher do Pará Foto: Augusto Miranda | Agência Pará Foto: Rodrigo Pinheiro | Agência Pará Foto: Bruno Cruz | Agência Pará Foto: Bruno Cruz | Agência Pará

Adriana foi encaminhada ao hospital por meio do programa “Por Todas Elas”, iniciativa que leva serviços gratuitos de saúde, cidadania e assistência social às Usinas da Paz (UsiPaz), ampliando o acesso da população a atendimentos especializados.

Cuidado especializado

Referência estadual em saúde feminina, o Hospital da Mulher do Pará oferece linhas de cuidado específicas para condições como endometriose, gigantomastia, caracterizada pelo crescimento excessivo das mamas, e tratamento de outras doenças crônicas, como a fibromialgia, além de realizar procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade.

Outro diferencial da unidade é a atuação integrada à rede de proteção estadual para o enfrentamento da violência contra a mulher. O hospital dispõe de atendimento médico e psicossocial especializado, além da “Sala Lilás”, espaço seguro que permite o registro de denúncias por meio de um totem de autoatendimento da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A diretora-geral do HMPA, médica Nelma Machado, destaca que os resultados refletem o compromisso com a ampliação do acesso e a humanização do atendimento. “Alcançar a marca de 500 mil atendimentos em pouco mais de um ano representa não apenas um número expressivo, mas a transformação concreta na vida de milhares de mulheres paraenses. Nosso compromisso é garantir um atendimento integral, humanizado e resolutivo, desde o diagnóstico até o tratamento, assegurando dignidade e qualidade de vida às pacientes”, afirmou a gestora.

O Hospital da Mulher do Pará é uma unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e é composta por onze pavimentos, com 120 leitos, sendo 100 de internações clínicas e cirúrgicas e 20 leitos de UTI adulto, ambulatórios com mais de 20 especialidades, serviços de exames e de urgência e emergência especializada.