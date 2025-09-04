Capa Jornal Amazônia
Hospital Abelardo Santos atinge a marca de quase 700 mil atendimentos em 2025

Volume de atendimentos à população reafirma compromisso do Governo do Pará com a qualidade da saúde pública

Agência Pará
fonte

O HRAS tem grande importância na rede estadual de saúde. (Foto: Divulgação)

Maior unidade de saúde do Governo do Pará, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado em Icoaraci, distrito de Belém, já atingiu a marca de 695.507 serviços de saúde realizados nos primeiros oito meses de 2025. O resultado expressivo reafirma a importância da unidade, reestruturada pelo governo Helder Barbalho, e que desde 2019 se consolida na rede de assistência de saúde gratuita à população paraense.

O volume de atendimentos é liderado pelo Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), com 579.031 exames realizados, com destaque para endoscopia, colonoscopia, eco doppler arterial e eletroneuromiografia.

O Setor de Ambulatório, com 11 especialidades, é o segundo mais procurado, com 36.197 procedimentos e consultas, nas áreas de cardiologia, neurologia endovascular e ginecologia. Em seguida estão as cirurgias (8.321) e o Pronto-Socorro com Urgência e Emergência Adulto, Pediátrico, Obstétrico e Ginecológico (60.333 atendimentos), que funciona de portas abertas 24 horas.

Saúde indígena

O Hospital Abelardo Santos também é pioneiro na Amazônia Legal no Incentivo para Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI), iniciativa do Ministério da Saúde, mantendo o cuidado integral de saúde para mais de 30 etnias, entre as quais Tembé, Assurini, Amanayé e Munduruku.

Diante dos resultados significativos, a diretora-geral da unidade, Ednise Amaral, ressalta o compromisso e o engajamento do corpo funcional do HRAS como fator relevante para alcançar esse volume de atendimentos.

"Agradeço o empenho dos profissionais que primam pela qualidade, segurança e humanização nos atendimentos aos nossos pacientes que dependem da assistência do Sistema Único de Saúde. Estendo os agradecimentos ao suporte do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, que contribui para a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos nossos usuários", enfatiza a gestora.

A importância do HRAS na rede estadual de saúde e os avanços alcançados no primeiro semestre de 2025 também foram destacados pela secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz.

Segundo a titular da Sespa, “o Hospital Regional Abelardo Santos é hoje uma das principais referências em saúde pública no Pará. Os números do primeiro semestre mostram o compromisso do Governo do Estado com uma assistência acessível, resolutiva e humanizada. Quase 700 mil atendimentos, em seis meses, refletem a eficiência da gestão, o empenho das equipes e o cuidado com a população, especialmente com os públicos mais vulneráveis”.

Partos humanizados - Referência em obstetrícia, nos primeiros sete meses de 2025 o Hospital registrou 3.197 partos, sendo 1.301 normais e 1.896 cesarianas.

A equipe multiprofissional adota práticas humanizadas nas técnicas não farmacológicas. As terapias integrativas contribuem para um ambiente mais acolhedor à chegada do bebê, proporcionando benefícios à mãe e à criança.

Entre as mulheres que receberam o atendimento centrado na paciente, Thalia dos Santos, 22 anos, destaca sua experiência positiva na unidade.

“Meu primeiro atendimento foi na Urgência e Emergência Obstétrica. Com agilidade, fui avaliada pela médica, que logo solicitou ultrassom. Em seguida, fui internada. No pré-parto, eu estava com muita dor, mas a equipe foi ótima. Passei pelo processo de humanização. Foi a parte mais bonita no parto, junto com o nascimento da minha filha. Fundamental essa acolhida. Uma experiência incrível! Promover essa quantidade de atendimento para a população, principalmente, quem depende do SUS, é maravilhoso, e reflete no nosso sentimento quando sair daqui. Vou indicar esse Hospital para todos os conhecidos”, garante Thalia.

Qualidade

O Hospital Regional Abelardo Santos fortalece sua meta de obter o selo “Hospital Amigo da Criança”, conhecido pela sigla IHAC, que representa o reconhecimento às unidades hospitalares comprometidas com a qualidade do atendimento.

A unidade hospitalar cumpre todos os critérios para a conquista do selo. A Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005, determina a instituições, no âmbito do SUS, a obrigatoriedade de permitir a presença, ao lado da parturiente, de um acompanhante, de livre escolha da mãe, sobretudo com incentivo à presença paterna, durante o pré-parto, parto e pós-parto.

Estrutura

Para atender ao aumento das demandas, a unidade mantém uma infraestrutura de 28 mil metros quadrados de área construída, oferecendo serviços em 11 especialidades, incluindo vascular, urologia, cirurgias torácica, ginecológica e pediátrica, mastologia, endoscopia, neurocirurgia geral e de coluna, clínica geral e obstetrícia.

Possui 360 leitos, incluindo Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para adultos e crianças, com atendimento 24 horas.

