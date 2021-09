Hora do recreio: atividades se adaptam para o momento de pandemia

Brincadeiras e jogos parecem ser simples atividades, mas podem contribuir na formação intelectual, emocional e cognitiva. Neste dia 12 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Recreação. É um momento para disseminar as vantagens da prática entre crianças e jovens em se desenvolver por meio do brincar, de forma livre e despreocupada. Daí a importância das atividades de recreação, pensar no desenvolvimento infantil a partir de uma ideia que ultrapasse a rotina escolar e o aprender de forma mecânica.

A data não está incluída oficialmente no calendário brasileiro. A Associação Brasileira de Recreadores (Abre) sugere que pode ter relação com o dia 12 de outubro. Seria uma data que antecede o dia das crianças. A pedagoga Jaqueline dos Santos explica que as atividades de recreação são importantes para o desenvolvimento das crianças.

"Faz-se necessário pensar que o processo de ensino-aprendizagem da criança deva envolver tanto o desenvolvimento cognitivo e físico daquela criança quanto a emancipação dessa criança, pensando em sua formação como ser social, atribuído de valores e com papel ativo na construção na sua própria evolução. Ao ultrapassar a barreira da sala de aula, esses progressos são muito mais nítidos", explica a especialista.

A pandemia retirou, repentinamente, as crianças de suas rotina e vivências diárias no ambiente escolar, local onde muitas vezes é o lugar de maior produtividade no que diz respeito ao aprendizado. A pedagoga acrescenta que durante esse período, é notável a ansiedade nos pequenos. "Trabalhei com crianças de 4 anos, no nível II, e muitos deles sempre repetiam perguntas como 'Por que a escola tá fechada?' ou 'A gente já vai voltar?' Retirá-los da sala de aula, da interação no âmbito escolar por muito tempo requer muitos cuidados", esclarece.

Saúde e recreação

Com a necessidade do distanciamento social, estudantes precisaram aderir ao ensino remoto e adaptar essas atividades para suas casas. A pedagoga conta que apesar das dificuldades em criar maneiras para se exercitar e a falta de contato com outras pessoas, outras formas de diversão podem ser desenvolvidas.

"É de suma importância que a família administre seu tempo e planeje um momento exclusivo para desenvolver atividades com e para suas crianças, garantindo participação e experiências. Um sarau, uma brincadeira, um momento de teatro, de pintura livre, são boas sugestões para incrementar o momento da aprendizagem em família."

A pandemia não foi motivo para deixar a jovem Keysse da Silva, de 7 anos, entrar em uma rotina sedentária. Sua mãe, Karen Câmara, é psicopedagoga e compreende a necessidade desse momento de convivência entre as crianças. "Quando as aulas presenciais foram paralisadas, pensei de que maneira poderia continuar com uma rotina de estudos e diversão com a Keysse. Foi tudo feito de maneira natural. Respeitando os horários e os protocolos sanitários. Algumas vezes na semana estimulamos ela a fazer atividades como pique esconde, amarelinha. Brincadeiras feitas com recursos básicos, reaproveitados. Além disso, também inserir jogos que estimulem a mente como jogo da memória, quebra cabeça e soletrando", conta Karen.

Além de ser mãe, Karen tem a responsabilidade de ser educadora. Durante esse período de ensino remoto, ela foi essencial para que a aprendizagem de sua filha não parasse. "A criança sempre está pronta para aprender algo novo. Nós, como mediadores e pais, precisamos incentivar por meio do brincar e proporcionando um momento de divertimento. Tendo como grande potencial a influência de permitir que a criança se adapte a novos desafios, integração física e social. Também ajuda a desbloquear a timidez e descobrir as suas habilidades".

Diversas brincadeiras podem proporcionar diversão e aprendizado

"Não se pode, simplesmente, tornar a rotina da criança uma exposição diária à televisão, ao celular ou computador, causando o isolamento, desatenção e problemas ligados à visão, que podem vir a influenciar na aprendizagem", aconselha a pedagoga Jaqueline dos santos.

Dependendo da idade da criança, as atividades podem variar. Recortes e colagens, criação de brinquedos com materiais reciclados e circuitos de atividades, como pular corda são simples de pôr em prática. "Para a criança, tudo é diversão. Então não precisa ser nada caro, basta ter criatividade. Brincadeiras que envolvam pintura, corpo-a-corpo e exercícios físicos são ótimos para estimular autonomia, intelectual e interação" exemplifica Karen, que põe em prática várias brincadeiras com a filha.

Se engana quem pensa que recreação é somente para crianças. Adultos também devem buscar lazer. A especialista afirma que uma simples atividade de lazer em grupo possibilita o trabalho em equipe e o respeito. "A percepção da importância de si e do outro na vida em sociedade é vivenciada nessas interações. A recreação tem papel fundamental no bem-estar de todos, em especial nesse momento que estamos tão distantes de nossos amigos e familiares" conclui a pedagoga.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)





Aprenda a fazer massinha de modelar

Ingredientes:

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de sal

1½ xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de óleo (soja, girassol ou outro óleo comestível)

Corante alimentício



Modo de preparo:

Para preparar a massinha de modelar caseira, basta misturar os ingredientes na ordem acima. Ou seja, por último, coloque o(s) corante(s) da cor que preferir.