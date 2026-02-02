Homem é preso por lesão corporal grave após agressão em bar de Oeiras do Pará

A atuação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem suspeito de agredir uma mulher com um pedaço de madeira em um bar no município de Oeiras do Pará, na Região de Integração do Marajó. Ele foi detido na tarde de domingo (1º). Segundo informações da equipe do delegado Caio Versiani, a vítima sofreu agressões violentas na região da cabeça, o que resultou em traumatismo cranioencefálico e colocou sua vida em risco.



Após tomar conhecimento do caso, equipes da Delegacia de Oeiras do Pará iniciaram as diligências, realizando levantamento no local do crime, onde foram encontrados vestígios de sangue, além da oitiva de testemunhas que presenciaram a agressão, informou, ainda, o portal Notícia Marajó.



As investigações apontaram a autoria e a dinâmica do crime, permitindo a rápida atuação das forças de segurança. Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso nas imediações do bairro Nova Oeiras, a cerca de 500 metros do local do crime. No momento da abordagem, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez.



O laudo de exame de corpo de delito confirmou a gravidade das lesões e o risco de morte da vítima. Diante da violência empregada, a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de lesão corporal grave, qualificada pelo perigo de vida. O suspeito permanece preso e está à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como lesão corporal em contexto de violência doméstica. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Oeiras do Pará e o suspeito foi preso em flagrante.

