Homem é preso em abrigo para vítimas de enchetes

Matheus Henrique Bezerra da Silva, conhecido como Matheus Boladão, foi preso na manhã desta terça-feira (16) em Marabá por equipes da Polícia Civil da Superintendência Regional do Sudeste do Pará (10ª RISP).

A prisão ocorreu no contexto da operação “Abrigo Seguro”. Ele seria integrante do Comando Vermelho (CV) e considerado líder da organização criminosa no Bairro Santa Rosa, em um lugar chamado “baixão”.

Segundo a polícia, Boladão é investigado por diversos crimes, como homicídios e tentativas de homicídios, tráfico de drogas e ameaças.

Ao ser preso, ele tentou se esconder em um dos abrigos para os atingidos pelas cheias dos Rios Tocantins e Itacaiunas, localizado na entrada do Núcleo Marabá Pioneira.

Para driblar os agentes, ele chegou a se identificar falsamente como Marcos, porém, foi reconhecido pelos agentes da Polícia Civil, devido a alguns sinais bem característicos, segundo o Correio de Carajás.

O superintendente Regional de Polícia do Sudeste, delegado Thiago Carneiro, concederá entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira (17), para dar mais detalhes sobre o caso e sobre a atuação do Comando Vermelho em Marabá.